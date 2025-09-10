Politica estera?. Solo Mattarella ha le idee chiare

De Robertis

Niente trucchi, niente inganni. La politica estera è da sempre il banco di prova della politica, quella in cui non si può barare. Così accade che le mozioni sul riarmo in discussione oggi alla Camera svelino le difficoltà “vere“ in cui si dibattono le forze politiche, i reali rapporti di forza e le reciproche intenzioni. A destra e a sinistra.

Peggio di tutti sta la sinistra, e ha voglia Elly Schlein a esultare per l’accordo unitario in tutte le regioni, dall’harakiri con De Luca al pasticcio pugliese al mancato golpe in Toscana. Quando si tratta di distribuirsi un po’ di sottopotere gli accordi alla fine si fanno, quando c’è da trovare un’intesa su questioni vagamente più importanti di un assessore regionale, tipo che cosa fare in Ucraina, il sedicente campo largo appare un piccolo orticello metropolitano. Oggi a Montecitorio le opposizioni presenteranno ben quattro mozioni distinte (M5s, Avs, Italia viva e Azione: le prime due contrarie al riarmo, le seconde due favorevoli se pure con sfumature diverse), a cui dovrebbe aggiungersene una del Pd, arrivata in ritardo a causa di una lunga mediazione interna ai dem.

Bene non sta neppure la maggioranza, il che è forse anche peggio visto che deve governare, e dietro una apparente unanimità le divisioni sono profonde. Il centrodestra non presenterà infatti nessuna mozione, dato che la Lega sta da una parte e FdI e Forza Italia da un’altra. Non una grande iniezione di forza per Meloni che deve trattare al tavolo dei grandi, e sicuramente sul no italiano all’impiego dei militari avranno pesato le posizioni intranginenti dei leghisti.

Di fronte a tutto questo l’unico che ha le idee chiare resta Mattarella, e non saranno certo un caso le sue parole definitive pronunciate sabato a Cernobbio sull’Europa e la necessità della responsabilità. Forse il presidente voleva offrire una sponda alla premier, forse voleva parlare a chi nel Pd ha la voglia di stare ancora ad ascoltarlo.