Pinotti e la difesa nazionale: "Il ruolo dell’Italia? È stare con l’Ue"

Già sottosegretaria e poi ministra della Difesa dal 2013 al 2018, in quota Pd con i governi Letta, Renzi e Gentiloni, Roberta Pinotti – genovese, 64 anni –, nell’analizzare la situazione sempre più incandescente dello scacchiere internazionale non può che partire da una vecchia conoscenza, politicamente parlando.

Pinotti, nel 2017 lei guidava la Difesa e negli Usa Donald Trump esordiva da presidente. È lo stesso uomo di allora?

"La differenza, sostanziale, più che in Trump sta nelle persone attorno a lui. Ricordo una conversazione con il senatore John McCain, repubblicano di lungo corso, già sfidante di Obama. Era molto preoccupato per le posizioni in politica estera di Trump ma volle rassicurarmi: nei ruoli chiave come difesa, intelligence, sicurezza, il partito aveva costituito un cordone di sicurezza fatto di persone formate e con la giusta lettura del mondo. Ecco la differenza sostanziale: oggi quel cordone non c’è più, e nei ruoli chiave ci sono falchi più falchi di lui".

Da qui l’incertezza?

"Un’incertezza totale, dovuta da un’alta imprevedibilità degli interlocutori che noi ai tempi non subivamo. Guardiamo all’Iran. Ci sono state rassicurazioni, si parlava di incontri negoziali, di riflessioni e cautele che poi sono improvvisamente cadute in una notte. Ma Usa a parte c’è un’altra sostanziale differenza tra 10 anni fa e oggi".

Di che altro si tratta?

"Vede, noi eravamo abituati a leggere il mondo e le sue tensioni con gli occhi della legittimità internazionale, della difesa dei confini nazionali, della promozione della democrazia e dei suoi valori...".

Il nemico era l’Isis.

"Per sconfiggerlo erano nate coalizioni internazionali che andavano ben oltre ai confini della Nato. Collaboravamo con i Paesi arabi, ci occupammo noi di formare i militari peshmerga, e sono stati gli stessi iracheni a liberarsi dei terroristi con l’aiuto internazionale".

Oggi Israele bombarda i suoi nemici e gli Stati Uniti danno manforte. Cosa è avvenuto?

"Nulla di così imprevedibile. Non si ricorda mai abbastanza, infatti, che fu proprio Trump a interrompere il dialogo con l’Iran avviato da Obama. La situazione non era facile neppure allora: l’Iran parlava di Israele come di uno Stato da distruggere. Ma nonostante ciò si era intavolato un dialogo, poi spazzato via".

Il suo successore, il ministro Crosetto, ha parlato di un ruolo Nato da adeguare a uno scenario cambiato. Lei è d’accordo?

"Se l’obiettivo è rivedere le strategie del Patto atlantico sono pienamente d’accordo. Già nel 2014, d’altronde, quando al vertice di Cardiff si iniziava a immaginare una Nato più orientata a est, noi come Italia spingevamo per guardare piuttosto, verso sud. Per cui, sì, la Nato oggi più che ieri dovrebbe ripensare i suoi obiettivi".

In questo contesto diplomatico internazionale così sfilacciato, l’Italia di Meloni tenta di giocare un ruolo più autonomo e protagonista. Fa bene o male?

"Io credo sempre più convintamente, soprattutto di fronte a questi scenari mutati, che il ruolo dell’Italia debba essere strettamente unito all’Europa. Credo anzi che nessun Paese europeo faccia bene a cercare ruoli autonomi nello scacchiere internazionale, pur comprendendo i motivi di alcune accelerazioni impresse dal francese Macron o dall’inglese Starmer.

Meloni ha giocato spesso la carta della vicinanza politica con Trump, che in effetti c’è.

"E così facendo ha rischiato di perdere alleanze storiche e cruciali in Europa. No, l’interesse dell’Italia sta dove c’è l’interesse dell’Europa. Da questo punto di vista una difesa comune sarebbe finalmente una svolta positiva".

E il lungo dialogo telefonico tra la premier Meloni e la segretaria del suo partito, Elly Schlein, anche questa è una svolta positiva?

"È un elemento positivo, ma non è una svolta. Un dialogo tra maggioranza e opposizione su temi così importanti di politica estera e di difesa, infatti, per fortuna c’è sempre stato. Da questo punto di vista giudico molto positiva anche la telefonata di stamattina (ieri, ndr) tra la premier e la segretaria Pd. Di fronte a tamburi di guerra così forti e a tali rischi di deflagrazione in una situazione così conflittuale, maggioranza e opposizione fanno sempre bene a dissotterrare l’ascia di guerra e a compattarsi pur nelle naturali differenze di visione politica. Quindi no: il dialogo non è mai peccato".