Pina Picierno sotto scorta: l’europarlamentare Pd nel mirino di filorussi ed estremisti pro-Palestina

Roma, 5 giugno 2025 – Assegnata la scorta della polizia per l'europarlamentare del Pd e vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno. La decisione è stata presa dal Viminale in seguito alle minacce anche sui social giunte all'esponente dem negli ultimi mesi da ambienti filorussi e dalle frange più estreme dei gruppi pro-Palestina.

A marzo scorso, Picierno era stata attaccata da Vladimir Solovyev, giornalista amico di Putin, che disse "la sua bocca puzza di tirannia", nonché dalla portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova.

Qualche giorno l'eurodeputata aveva espresso il suo sostegno alla premier Giorgia Meloni e alla figlia Ginevra, finita al centro di minacce social. "Gli avversari politici non sono mai nemici, solo riconoscendoci, riconoscendo le nostre differenze e sottraendole alla furia ideologica, all'odio e alla negazione dell'altro, potremo tessere la trama composita che rende forte la nostra democrazia - aveva scritto. Un abbraccio alla piccola Ginevra, la mia solidarietà totale alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, insieme al mio impegno convinto a fare fino in fondo la mia parte per arginare questo clima velenoso, pericoloso e insopportabile".

Oggi la vicinanza bipartisan giunge invece a lei. "Nessuna idea deve essere messa sotto scorta", dichiara Nicola Zingaretti, capodelegazione Pd al Parlamento europeo, esprimendo la "più sincera solidarietà" da parte dei dem. "Esprimo la mia solidarietà a Pina Picierno, costretta a vivere sotto scorta per una serie di minacce ricevute. Abbiamo idee diverse, com'è logico che sia, ma trovo del tutto inaccettabile che si arrivi fino a questo punto. La civiltà politica è imprescindibile", afferma Alfredo Antoniozzi, il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "Vicinanza, amicizia e sostegno a Pina Picierno", dice il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova. "Solidarietà e vicinanza a Pina Picierno, vittima di un clima di odio e intolleranza inaccettabile che va stroncato con decisione", scrive sui social il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia viva, secondo cui "si è varcato il confine che separa la democrazia dalle autocrazie".