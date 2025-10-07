Pina Picierno: “Sconfitti in Calabria e nelle Marche, il campo largo non sia un totem. Le candidature devono nascere dalle primarie”

Roma – Pina Picierno, europarlamentare Pd, vicepresidente del Parlamento europeo: Marche e Calabria erano le uniche due partite di queste Regionali in cui si sarebbe potuto erodere consenso alla destra. Non è andata. Qual è la sua analisi?

“Si tratta di due realtà profondamente diverse, ma unite da un malessere comune. Le Marche sono la regione del ceto medio impoverito, di chi ha visto scivolare via le proprie certezze. La Calabria è una terra ancora sospesa tra potenzialità e ritardi, tra voglia di riscatto e divari che non si colmano mai. Una terra che ha bisogno di infrastrutture, investimenti, servizi pubblici orientati alla crescita, non della sospensione del bollo. Temo che in entrambi i casi non abbiamo offerto le giuste risposte.

In Calabria Tridico si è rivelato una scelta sbagliata?

“Tridico va ringraziato per il coraggio e per la passione con cui si è messo in gioco. Ha mostrato amore autentico per la sua terra, e questo merita rispetto”.

Il preambolo preannuncia un ’ma...’.

“Il punto non è il candidato, è la proposta. È la qualità del nostro progetto di governo, regionale e nazionale. Su questo non siamo ancora arrivati. Lo dicono i numeri e lo dicono gli elettori”.

C’è chi continua a dire che un candidato Pd come Nicola Irto avrebbe avuto più possibilità.

“Irto è una figura di grande valore, e il Pd ha la fortuna di poter contare in ogni regione su donne e uomini capaci. Ma un’alleanza si costruisce insieme e va rispettata. Il vero tema non è il nome, è la direzione. Mi preoccupa la nostra difficoltà nel guidare politicamente il campo progressista: finora abbiamo subito, più che orientato. Le candidature devono nascere da processi partecipati e democratici e non passare per le primarie è stato un errore; la rotta politica deve essere chiara – e la bussola deve restare nelle mani del Pd”.

Il campo largo, ostinatamente difeso dalla segretaria Pd, non pare ancora aver prodotto valore aggiunto. Perché?

“Il campo largo non può essere un totem, né un atto di fede. È uno strumento, non un fine. Oggi dobbiamo passare dall’unità come riflesso automatico all’unità come scelta consapevole, fondata su una visione comune. Serve un’alleanza con una cultura politica riconoscibile, una politica estera coerente, regole di confronto democratiche e una chiara impronta riformista. Altrimenti, più che un campo largo, rischiamo un campo confuso”.

Crede che Campania e Puglia possano avere un finale diverso? In Campania il candidato è pentastellato…

“È presto per dirlo, anche perché non conosciamo ancora i contorni completi della sfida. Ma in Campania e Puglia partiamo da basi più solide. La destra, lì, non ha mai espresso una visione di governo. Sono regioni che hanno saputo crescere, ma che devono ancora fare i conti con disuguaglianze e carenze strutturali nei servizi. La nostra sfida sarà proporre progetti credibili, volti nuovi e competenze vere. Le elezioni non si vincono solo contro qualcuno, ma per qualcosa”.

Nel frattempo all’interno del Pd c’è un dibattito sospeso dall’ultima direzione, alla quale lei ha partecipato attivamente. Peseranno, sui temi affrontati, anche i risultati elettorali?

“Sì, e dovranno pesare. Ma temo che nel partito il confronto vero sia ancora troppo timido. Già dopo il referendum di giugno sarebbe servita una pausa di riflessione collettiva, per capire dove stiamo andando. Invece è sembrato un atto di lesa maestà chiedere di fermarsi. Mese dopo mese, gli errori si accumulano e le occasioni di confronto si riducono. Non possiamo continuare a correre senza direzione, convinti che il movimento in sé basti a salvarci”.

Il 24 ottobre a Milano nascerà una nuova corrente? Filippo Sensi sostiene di no.

“Ha ragione Filippo: non nascerà una corrente. Nascerà, semmai, uno spazio di idee. Le occasioni di confronto sono così rare che ormai ogni discussione viene scambiata per un atto di rottura. Vogliamo offrire un contributo costruttivo, a partire dal vero nodo del Paese: la crescita. Avversiamo un’idea di Italia immobile, conservatrice, che non dà spazio alla conoscenza, alle competenze e alle nuove generazioni. È contro questa paralisi che dobbiamo tornare a combattere per rilanciare una nuova idea di sinistra e di Pd”.