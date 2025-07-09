Pier Silvio Berlusconi: “Meloni ha creato il miglior governo d’Europa. Ius scholae? Sono scettico”

Milano, 9 luglio 2025 – “Giorgia Meloni sta facendo un lavoro unico: donna, giovane, venuta da nulla, ha messo su il miglior governo d'Europa, con grande serietà, impegno e - permettetemi una parola desueta ma che a me piace - patriottismo, non nazionalismo, che è una cosa diversa”. Pier Silvio Berlusconi ribadisce il suo endorsement per la presidente del Consiglio nel giorno della presentazione dei palinsesti Mediaset 2025/2026, che come sempre è l’occasione per rendere pubbliche considerazioni su politica, attualità ed economia. Certo, la squadra di governo è “migliorabile”, ma Meloni “sta facendo il massimo”. Matteo Renzi, invece, “non ha più peso, ha perso credibilità elettorale”. E Tajani?

In merito a Forza Italia, il partito fondato e di fatto guidato dal padre Silvio fino alla sua morte, l’amministratore delegato di Mfe-Mediaset invita a guardare al futuro, e questo vuol dire guardare oltre la leadership di Antonio Tajani. Il giudizio sul leader azzurro è “assolutamente” positivo, “se non ci fosse bisognerebbe inventarlo”, ma “questo non vuol dire che non si possa sempre fare meglio e io stimolo Tajani a guardare avanti e a introdurre nella squadra del partito presenze nuove, che non vuol dire necessariamente giovani”.

Sulla questione cittadinanza e ‘ius scholae’, “condivido in linea di massima il principio” – che anima proprio la proposta di Tajani, “ma onestamente ho dei dubbi sulla priorità, non mi sembra una necessità tra le prime per gli italiani, tempi e modi mi vedono un po' scettico, questo è il mio pensiero". Parole che Tajani ha prontamente commentato: “Non ho mai detto che (lo ius scholae, ndr) fosse una priorità – ha risposto ai giornalisti –. C'è una nostra proposta di legge che si chiama ‘ius Italiae’ che punta a far sì che chi studia in Italia dopo 10 anni possa chiedere di diventare cittadino italiano. Non è lassista. Io e Pier Silvio siamo in sintonia”.

Salvini in scia: “Ius scholae? partita chiusa”.

Approfitta delle parole dell’imprenditore Matteo Salvini con una nota tempestiva. Sullo Ius scholae, “partita chiusa, tema archiviato, se ne occuperà semmai la sinistra fra trent'anni se vincerà”, si legge in un comunicato a firma Lega.

Mentre la questione della cittadinanza non lo appassiona, Pier Silvio segue con una certa apprensione la congiuntura economica internazionale. "Siamo in una situazione complicata: ci mancavano pure i dazi – commenta Pier Silvio – che adesso potrebbero ostacolare le aziende europee e italiane anche dei media, che vivono di fiducia e di pubblicità. Per noi il rischio dazi è un rischio non da poco". Comunque "guardiamo avanti con spinta e coraggio: continuiamo a spingere e investire".

Berlusconi jr scenderà in campo nel futuro? "Io ho 56 anni, mio padre è entrato in politica a 58... io oggi non ho nessuna intenzione e non penso alla politica. Non lo escludo, ma così come non escludo tante altre cose nella mia vita”

"Magari – il commento di Tajani, sollecitato dai giornalisti alla Camera –. Se scende è un’ottima cosa. Con il nome che porta, se decide, quando deciderà, sarà sempre un fatto positivo”.

“Tajani, Pier Silvio in politica? Magari”

Per il diretto interessato “è sciocco parlarne oggi, perché oggi non ha alcuna concretezza. Io sono felicissimo di fare quello che faccio, amo Mediaset, amo i miei collaboratori, ho una squadra che è sempre più mia", ha proseguito. "Detto questo, io amo il rapporto con le persone. La passione nei confronti del rapporto con le persone normali è una cosa che a me travolge, quindi tendo a far coincidere la politica con questa passione, ma la politica è anche tante altre cose, tra cui compromessi, trattativa, quindi non lo so...". Esclusa comunque la corsa per le amministrative di Milano 2027: "Io non vivo a Milano e non vivo Milano”.