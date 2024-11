Casini e il nuovo centro: “Sicurezza e immigrazione. L’opposizione riparta da qui”

Bologna, 22 novembre 2024 – Casini, che tipo di centro ci vorrebbe oggi in Italia?

“Ricordo che l’Italia non è né l’Emilia-Romagna né l’Umbria. Ci sono tante cose che l’opposizione deve costruire prima di essere competitiva”. Il senatore Pier Ferdinando Casini guarda alle Regionali appena concluse, ai riflessi nazionali, alla sua Bologna distinguendo “l’analisi” del voto dalla “fotografia”. “L’analisi parla di un astensionismo alto e questo è preoccupante per tutti – dice –. La fotografia racconta di un centrosinistra che ha stravinto perché, nonostante i pregiudizi ideologici, in Emilia-Romagna c’è stata una buona amministrazione”.

Elementi che possono essere allargati a livello nazionale?

“Quello che l’opposizione deve fare è, innanzitutto, riuscire a interpretare le priorità della nostra società. Poi serve comprensione di alcuni fenomeni di disagio sociale: parlo di temi come l’ordine pubblico, come si è visto con gli scontri di Bologna, e l’immigrazione. Ed è necessario costruire una componente liberal-democratica. Lo dico io, che alla causa ho dato tanto”.

Occorre un centro più vicino al Pd, secondo lei?

“Un progetto in politica non deve nascere mai dal laccio di qualcuno e un Pd che costruisce in laboratorio un presunto centro è il presupposto per l’insuccesso. I fenomeni politici devono svilupparsi autonomamente per essere credibili. Anche Elena Ugolini esibiva il civismo ed ecco com’è andata a finire”.

Renzi e Calenda come si inseriscono in tutto questo? In Emilia-Romagna sono entrati nella coalizione di centrosinistra.

“Io prediligo una versione inclusiva. Ma constato la differenze tra il voto in Emilia-Romagna, Umbria e Liguria”.

Parlavamo di Elena Ugolini... Secondo lei perché questo civismo non ha funzionato?

“Ugolini è un’ottima persona, ma non basta mettere uno specchietto per le allodole e pensare che la gente vada a votare. L’esperienza di Giorgio Guazzaloca fu molto diversa”.

Come mai?

“Era un civismo imposto ai partiti. Quello di Ugolini, invece, è stato costruito dai partiti. Ricordo che Guazzaloca chiudeva nei locali della federazione dei macellai i manifesti di Berlusconi, impediva allo stesso e a Fini di venire a Bologna. Ugolini ha deciso di corteggiare Meloni, che non si è presentata per non prendere parte a una sconfitta già dichiarata. È autolesionismo definirsi civici, se poi si gira in campagna elettorale sempre con Salvini e i ministri”.

Veniamo alla sua Bologna.

“Il tentativo di scaricare sulla giunta regionale il tema alluvione e sul sindaco di Bologna (Matteo Lepore, ndr) i cantieri e l’alluvione stessa non ha attecchito. Le persone non si sono prestate a questo cinismo”.

C’erano pregiudizi sull’operato di Lepore, secondo lei?

“Il centrosinistra e il Pd hanno vinto benissimo in regione, ma hanno stravinto a Bologna”.

Parla da cittadino bolognese?

“Certamente. I cantieri bloccano il traffico e paralizzano la città? Sì. Le alluvioni hanno colpito pesantemente i bolognesi? Sì. Mettiamoci pure per gli automobilisti il limite di andare a 30 all’ora, che condivido, ma è stato divisivo. Il sindaco non aveva alternative: si è fatto carico di decisioni non rimandabili. Se le Regionali dovevano essere un referendum su Lepore, lui ha stravinto. È un ragazzo intelligente, serio e l’appello alla collaborazione istituzionale che ha fatto dopo la vittoria è il segno che capisce le cose”.