Picchetto al liceo. Il senatore Lisei (FdI) accolto dalle proteste

Un picchetto pro-Pal contro il senatore FdI Marco Lisei. È successo ieri mattina a Bologna, all’esterno del liceo classico Minghetti, dove l’onorevole era stato invitato a un incontro dal titolo ‘Il ruolo dell’Italia nei conflitti internazionali’, al fianco dell’ex deputato dem Luca Rizzo Nervo, ora delegato a Immigrazione e Cooperazione Internazionale in Emilia-Romagna, e il professore Francesco Strazzari dell’università Sant’Anna di Pisa. Ad accogliere Lisei un centinaio di alunni riuniti in protesta davanti all’entrata principale dell’istituto, blindato dalle forze dell’ordine, con cori e striscioni. Un telo bianco, su cui sono impresse tantissime impronte rosse, simboleggia "il sangue dei palestinesi di cui il governo e FdI ha le mani sporche". I liceali, capitanati dal collettivo Osa, hanno provato a impedire l’ingresso a Lisei, che però ha aggirato la protesta entrando dall’accesso laterale: "L’ho fatto soprattutto per tutelare le forze dell’ordine che, in caso di disordini, sono i primi a pagarne il prezzo – ammette il meloniano –. Ho ignorato le contestazioni". La protesta è andata avanti tra grida e slogan "contro il governo Meloni e la sua complicità con il genocidio". Una volta dentro il clima si è disteso e tra la sessantina di alunni in aula, alcuni con in mano la bandiera della Palestina, c’erano anche alcuni attivisti del collettivo: "Hanno contestato le mie idee, ma non mi hanno impedito di parlare – commenta Lisei –. Nell’aula, il dibattito ha mantenuto toni civili, hanno fatto domande e io ho risposto". L’incontro è proseguito senza disordini. Immediato il sostegno di FdI al senator a Lisei "vittima di un gravissimo attacco da parte di giovani dei collettivi che hanno fisicamente impedito il suo ingresso al liceo Minghetti dalla porta principale – puntualizza Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera –. Il clima di odio, violenza e prevaricazione messo in atto da parte dei soliti facinorosi che negano il dialogo, il confronto e l’espressione del libero pensiero è diventato pericoloso e non più tollerabile. È necessario che le istituzioni locali e in primo luogo il sindaco Lepore prendano provvedimenti contro una minoranza di giovani violenti che spadroneggia nelle scuole". "I collettivi di estrema sinistra si definiscono democratici, ma non tollerano il confronto. Un atteggiamento ipocrita e vergognoso, tipico di chi usa violenza e intimidazione come unica arma", dice l’eurodeputato Stefano Cavedagna. Solidarietà anche dai consiglieri regionali Francesco Sassone e Marta Evangelisti.