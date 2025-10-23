Piantedosi sul caso Ranucci: "Offensivo adombrare colpe del governo"

Sigfrido Ranucci non si tocca, per carità, ma il clima in Aula alla Camera mentre riferisce sul caso il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, è incandescente. FdI imputa alle opposizioni il clima di tensione per le parole che vengono usate per attaccare il governo e i dem partono al contrattaccano additando invece la premier Meloni come responsabile dello scontro per mascherare l’inefficienza del suo governo.

Piantedosi, però, cerca di riportare tutto su un altro piano: "Chi utilizza questo grave atto intimidatorio per adombrare una qualche responsabilità del governo offende la verità e le istituzioni, con scarso senso dello Stato", dice il titolare del Viminale. "La libertà di stampa è di vitale importanza per la democrazia e la sua difesa richiede – precisa –, oltre ad azioni concrete, l’impegno assiduo da parte delle istituzioni e della società civile", aggiunge infine, augurandosi "che il tema della tutela della libertà di stampa, proprio per il suo ruolo fondante dei sistemi democratico-liberali, non scada a strumento di grossolana propaganda partitica".

Subito dopo il ministro, però, la parola va a Sara Kelany di FdI. Che invece di seguire la partitura di Piantedosi, riapre il fuoco: "Non è accettabile che si utilizzi un fatto tanto grave per affermare che in Italia sarebbe a rischio la democrazia. Non è accettabile che un leader di partito", dice riferendosi a Schlein, "utilizzi un consesso internazionale per screditare l’Italia agli occhi del mondo. Nei tanti anni in cui Giorgia Meloni è stata all’opposizione mai è accaduto che abbia parlato male dell’Italia..". Le sue parole vengono coperte dalle proteste dei deputati del Pd. Che replica con la capogruppo Chiara Braga: "Il Paese in cui lavora la stampa italiana" si inserisce in "un quadro di ridotta agibilità, in cui la destra, che governa questo Paese, crea quotidianamente un clima difficile per ogni cronista scomodo, in cui può essere attaccato pubblicamente, preso in giro nei comizi, delegittimato in Parlamento e contrastato nella realizzazione di un programma in una Rai completamente controllata dal governo", sottolinea Braga. "Di fronte a questo quadro, l’opposizione non solo ha il diritto, ha il dovere di denunciare quello che sta accadendo".

La controreplica arriva in differita direttamente da Giorgia Meloni dal Senato: "Il tema della libertà di stampa è un tema molto serio, però è anche un tema che va affrontato con equilibrio e obiettività e mi pare che quell’equilibrio e quell’obiettività un po’ manchino da parte di alcuni". "Io non ricordo mobilitazioni quando Alessandro Sallusti è stato arrestato in redazione o quando Tommaso Cerno e Daniele Capezzone hanno ricevuto minacce di morte – ha proseguito –, non voglio tornare a Beppe Grillo che invocava i tribunali del popolo contro i giornalisti sgraditi o quando diceva “vi mangerei per il gusto di vomitarvi“, ma mi chiedo se sia possibile prendere lezioni di libertà di stampa dal M5s che oggi scende in piazza per difenderla e ieri stilava liste di proscrizione per i giornalisti che non piacevano". Nessuna replica dai 5 Stelle.