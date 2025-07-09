Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Politica
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accordo GazaFlotillaManovra 2026Nobel per la PaceSciopero 10 ottobre Roma
Acquista il giornale
PoliticaPiantedosi: “Non sono stato respinto in Libia”. Tajani: “Un misunderstanding”
9 lug 2025
REDAZIONE POLITICA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Politica
  3. Piantedosi: “Non sono stato respinto in Libia”. Tajani: “Un misunderstanding”

Piantedosi: “Non sono stato respinto in Libia”. Tajani: “Un misunderstanding”

Il governo ridimensiona quanto successo ieri, quando le autorità della Cirenaica hanno allontanato una delegazione Ue, tra cui il ministro dell’Interno italiano. Che oggi precisa: “Incontro annullato per un eccesso di zelo da parte di qualche europeo”

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi (Imagoeconomica)

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi (Imagoeconomica)

Per approfondire:

Roma, 9 luglio 2025 – "Non c'è stato alcun respingimento”. In un’intervista al Tg1, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi intende correggere la ricostruzione che i giornali hanno fatto di quanto successo ieri in Libia, quando una delegazione di ministri europei è stata congedata dalle autorità della Cirenaica  – governata dal generale Haftar – perché “non gradita”. 

“La prima parte della visita era andata benissimo", dice Piantedosi, riferendosi  probabilmente alla tappa di Tripoli, dove il ministro insieme ai colleghi di Grecia e Malta e al commissario Ue per le Migrazioni, hanno visto il governo di unità nazionale sostenuto dall’Onu, presieduto da Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh. 

I problemi sono sorti con i rappresentanti della Cirenaica, che hanno accusato gli europei di “mancato rispetto delle procedure d’ingresso”.  L’incontro fissato è stato annullato "per un risentimento della parte libica su un eccesso di zelo da parte di qualche rappresentante dell'Unione europea”, è la versione sibillina di Piantedosi. 

Anche il vicepremier Antonio Tajani ridimensiona l’accaduto. “C’è stato un misunderstanding tra il rappresentante diplomatico dell'Unione Europea e le autorità del territorio libico dove l’aereo è atterrato”, dice il ministro degli Esteri, precisando che “era una missione organizzata dall'Unione Europea, non era una missione organizzata dall'Italia” e augurandosi che si possa “chiarire tutto nel tempo più rapido possibile”. 

“Se qualche appassionato dell'immigrazione indiscriminata crede di compiacersi per quanto accaduto si sbaglia noi andiamo avanti anche contro i trafficanti di esseri umani”  chiosa Piantedosi.  E aggiunge: “Con la Libia c'è un rapporto strutturato ed un incidente, pur serio, non gestito dalla nostra parte, non minerà la collaborazione che da tempo abbiamo avviato con quel Paese". 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata