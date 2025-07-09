Piantedosi: “Non sono stato respinto in Libia”. Tajani: “Un misunderstanding”

Roma, 9 luglio 2025 – "Non c'è stato alcun respingimento”. In un’intervista al Tg1, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi intende correggere la ricostruzione che i giornali hanno fatto di quanto successo ieri in Libia, quando una delegazione di ministri europei è stata congedata dalle autorità della Cirenaica – governata dal generale Haftar – perché “non gradita”.

“La prima parte della visita era andata benissimo", dice Piantedosi, riferendosi probabilmente alla tappa di Tripoli, dove il ministro insieme ai colleghi di Grecia e Malta e al commissario Ue per le Migrazioni, hanno visto il governo di unità nazionale sostenuto dall’Onu, presieduto da Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh.

I problemi sono sorti con i rappresentanti della Cirenaica, che hanno accusato gli europei di “mancato rispetto delle procedure d’ingresso”. L’incontro fissato è stato annullato "per un risentimento della parte libica su un eccesso di zelo da parte di qualche rappresentante dell'Unione europea”, è la versione sibillina di Piantedosi.

Anche il vicepremier Antonio Tajani ridimensiona l’accaduto. “C’è stato un misunderstanding tra il rappresentante diplomatico dell'Unione Europea e le autorità del territorio libico dove l’aereo è atterrato”, dice il ministro degli Esteri, precisando che “era una missione organizzata dall'Unione Europea, non era una missione organizzata dall'Italia” e augurandosi che si possa “chiarire tutto nel tempo più rapido possibile”.

“Se qualche appassionato dell'immigrazione indiscriminata crede di compiacersi per quanto accaduto si sbaglia noi andiamo avanti anche contro i trafficanti di esseri umani” chiosa Piantedosi. E aggiunge: “Con la Libia c'è un rapporto strutturato ed un incidente, pur serio, non gestito dalla nostra parte, non minerà la collaborazione che da tempo abbiamo avviato con quel Paese".