Il piano carceri di Nordio. “Presto liberi in 10mila”

​​​​​​Roma, 23 luglio 2025 – Dopo gli appelli lanciati dal presidente della Repubblica e dopo le denunce pubbliche di ex sindaci come Gianni Alemanno o l’ad di Autostrade, Giovanni Castellucci, entrambi detenuti, il governo mette mano alla questione annosa del sovraffollamento detentivo con un nuovo decreto “svuotacarceri” che dovrebbe dare risposte agli oltre 62mila detenuti stipati in istituti che ne possono ospitare poco più di 47 mila.

Ieri il Cdm ha dato via libera a un articolato contenente un pacchetto di misure che va dalle pene alternative per alcune categorie di detenuti a fondi per la costruzione di nuove strutture. Il piano “ci farà avere con opere in cantiere e con il termine dei lavori al 2027 circa diecimila nuovi posti detentivi con un investimento complessivo di oltre 750 milioni di euro – ha spiegato la premier, Giorgia Meloni –. Stiamo lavorando per aggiungere altri 5mila posti in modo da colmare l’intero divario tra le presenze e i posti disponibili”. “La liberazione anticipata può riguardare 10mila persone. Quello che non si deve fare – ha proseguito il ministro Nordio – è una liberazione anticipata, lineare e incondizionata perché la sua motivazione, dovuta al sovraffollamento carcerario, suonerebbe come una resa e una debolezza da parte dello Stato”.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio

Nessuna scorciatoia, dunque. Il ministro ha escluso ogni ipotesi di indulto o amnistia mascherata. L’obiettivo è agire nel perimetro delle regole, puntando su snellimento delle procedure burocratiche. Scontente le opposizioni: “L’unica cosa che si comprende bene è lo stanziamento di soldi per la costruzione di nuovi edifici – ribatte Devis Dori di Avs – visti i tempi di realizzazione, le nuove carceri saranno subito strapiene con il governo che ha introdotto oltre 60 nuovi reati, con la volontà dichiarata di mettere in galera dissenso sociale di massa e marginalità sociale”.

Al centro del piano Nordio c’è un pacchetto di misure alternative alla detenzione per soggetti con pene residue inferiori a due anni, condannati per reati non ostativi e senza gravi sanzioni disciplinari negli ultimi 12 mesi. Le ipotesi includono la detenzione domiciliare, la collocazione in comunità terapeutiche e percorsi di accompagnamento specifici. A questo si collega un ddl che rafforza le norme per i detenuti con dipendenze: chi è affetto da tossicodipendenza o alcool dipendenza potrà scontare la pena in comunità, con la creazione di un albo di quelle idonee. Il Guardasigilli ha inoltre istituito una task force per coordinare le operazioni di scarcerazione; una proposta prevede l’utilizzo dei “matricolisti” – il personale amministrativo interno alle carceri – per il calcolo delle pene residue, in modo da velocizzare le pratiche di rilascio.

Accanto alle misure giuridiche, le nuove costruzioni. Il commissario Marco Doglio è al lavoro su un piano di edilizia “modulare” che prevede la realizzazione di 1.500 moduli prefabbricati, di cui 400 già in fase sperimentale a Opera e Voghera (in puro stile Albania, ndr) già adottata da altri Paesi europei. Parallelamente si lavorerà sull’ampliamento di istituti esistenti – come Rebibbia, Milano Opera, Bollate, Cagliari e Bologna – e sulla riconversione di caserme dismesse. Quest’ultima ipotesi, attuata finora in pochi casi (come a Grosseto), resta sullo sfondo rispetto alla spinta sui prefabbricati.