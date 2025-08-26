Il Pd sblocca lo stallo in Campania È Fico il candidato del campo largo

Roma, 26 agosto 2025 – Tutto apparecchiato nel campo di centrosinistra per lanciare la candidatura del 5 Stelle Roberto Fico in Campania, a cominciare dagli accordi in seno al Pd per l’imminente congresso regionale. Mentre “serviranno ancora altri passaggi” per comporre il dissidio tra il governatore uscente Michele Emiliano e il candidato in pectore Antonio Decaro in Puglia.

La candidatura di Fico sarà ufficializzata nei prossimi giorni, quando a Napoli è atteso il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. Ma a spianare veramente la strada all’ex presidente della Camera è stato l’intervento con cui la leader del Pd Elly Schlein ha fatto un “appello all’unità” in vista del prossimo congresso regionale del partito chiamato a eleggere il figlio del governatore in carica Piero De Luca alla segreteria. Le assise dem si dovrebbero svolgere già a settembre, prima delle elezioni regionali. Dove il governatore uscente Vincenzo De Luca potrà guidare una propria lista civica di sostegno a Fico, puntando a fare il pieno di preferenze per ottenere il posto di presidente del Consiglio regionale e un paio di assessori in giunta, a cominciare dalla sanità.

Oggi Schlein ha incontrato i fedelissimi Marco Sarracino e Sandro Ruotolo, che prospettava di candidarsi contro De Luca jr., dissuadendoli dal dividere il partito in Campania. A malincuore i sostenitori della segretaria hanno rinfoderato le spade, augurandosi che il consenso intorno al governatore uscente si stia logorando dal momento che non tornerà alla guida dell’amministrazione, ma nient’affatto disposti ad assecondarne le richieste. Per la segreteria Schlein, però, non si può rischiare di deflettere dall’intesa coi 5 Stelle in vista delle politiche. E Fico governatore della Campania è una condizione indispensabile per l’ex premier Conte, che vuole consolidare il radicamento locale del partito. Ragion per cui la leader dem è venuta ampiamente a patti col feudatario locale De Luca.

Paradossalmente, invece, la situazione è invertita in Puglia, dove si attende nei prossimi giorni un intervento della segretaria per addomesticare la pretesa di candidarsi del governatore uscente Emiliano che sta scomoda al desiderio di indipendenza del successore Decaro. Che, guardando anche alla prossima sfida per la segreteria del Pd che nessuno nega, si sta cucendo addosso il ruolo del rottamatore dei potentati locali che Schlein non è riuscita a interpretare nonostante i propositi iniziali, seppur comportandosi già da feudatario prima ancora di essere eletto governatore.

Oggi ha parlato il presidente del Pd Stefano Bonaccini: “Meglio sentirci utili, che indispensabili – ha mandato a dire l’eurodeputato all’ex magistrato –. Dopo aver guidato bene, per dieci anni, la Puglia, si può cambiare e svolgere ruoli altrettanto importanti e, come nel suo caso, meritati”. Un messaggio che allude a un ruolo in giunta, quindi sotto la nomina del governatore, e un eventuale futuro parlamentare per il governatore che invece vorrebbe dare misura del proprio consenso e radicamento candidandosi nelle liste dem. E ci si aspetta che nei prossimi giorni interverrà anche la segretaria Schlein, sia in pubblico che in privato, per fornire a Emiliano le necessarie garanzie della prossima elezione a Palazzo Madama.

A queste condizioni il governatore potrebbe forse accettare di fare l’assessore nominato dal governatore invece di correre alle elezioni in cerca di una prova di consenso che comunque sta declinando rispetto all’emergente Decaro. In settimana, invece, il candidato in pectore dovrebbe vedersi con Nichi Vendola per discutere la questione della sua candidatura faccia a faccia. Anche Avs non può proprio permettersi di rinunciare all’ex presidente della Puglia e il problema di Decaro si chiama in vero Emiliano.