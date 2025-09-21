Pd, Picierno e Guerini guideranno l’opposizione a Schlein

Roma, 21 settembre 2025 – "È finita l’era Bonaccini", proclamano i transfughi della minoranza riformista del Pd. Che in questi giorni si è spaccata tra chi prospetta di collocarsi all’opposizione interna e chi intende invece continuare a concorrere alla gestione unitaria, rivendicando i successi conseguiti nella selezione di candidature regionali, tutte di area riformista, e ponendo il nodo della prossima selezione di quelle politiche che, in caso di riforma elettorale, competeranno al partito.

È politica la divisione interna alla minoranza del Pd da parte della componente insoddisfatta dell’indulgenza verso la linea troppo radicale e accondiscendente verso il M5s della segretaria Elly Schlein. E prefigura la nascita di un’opposizione interna rispetto all’attuale gestione unitaria. Anche se per adesso, data l’imminenza delle regionali, ci si limita alla diserzione aventiniana delle riunioni invece di manifestare il dissenso col voto.

Sta di fatto che una significativa componente guidata dal presidente del Copasir Lorenzo Guerini e l’europarlamentare Pina Picierno ha disertato l’ultima riunione di Energia popolare guidata dal presidente del Pd Stefano Bonaccini, e organizzata dal senatore Alessandro Alfieri, cui si rimprovera l’eccessiva disposizione unitaria. E annuncia il boicottaggio della direzione nazionale del 23 settembre, prima delle elezioni nelle Marche, per approvare la relazione della segretaria senza sintesi conclusiva, come è ormai invalso.

La rottura non è contingente, ma sostanziale e politica. E prelude alla nascita di un’opposizione interna al partito, finora gestito in modo unitario grazie alla presidenza dello sconfitto, nella corsa alla segreteria, Bonaccini e alla presenza in segreteria di due esponenti di Ep, di cui si contesta l’azione finalizzata soprattutto alla conquista di postazioni dirigenti e elettorali, per quanto tutt’altro che irrilevanti. Lo dimostrano le personalità che hanno deciso di disertare le assise: oltre a Guerini e Picierno – che per esuberanza oratoria si profila come front woman della nuova componente –,Giorgio Gori, Marianna Madia, Filippo Sensi, Lia Quartapelle, Simona Malpezzi, Graziano Delrio, che da parte sua si sforza di favoreggiare anche i faticosi propositi di costituzione di una gamba centrista propugnati abbastanza invano da Romano Prodi. Tutte personalità che, guarda caso, orbitano intorno all’ex commissario europeo Paolo Gentiloni.

Bonaccini intanto non è rimasto silente. In serata, a Bologna, ha risposto ai cronisti: "Aprire questa discussione mentre tra una settimana vanno al voto Marche e Calabria mi pare sorprendente e se si cerca in me quello che fa una corrente si è sbagliato indirizzo".