Pd-M5s: non si vince al centro

Perfetta unità d’intenti sulla solidarietà al popolo di Gaza e nella condanna alle azioni del governo israeliano a guida Netanyahu, maggiori distinguo sui temi politici. Su questa lunghezza d’onda si è snodato il dibattito di ieri sera, alla Festa nazionale dell’Unità in corso di svolgimento all’Iren Green Park di Reggio Emilia, tra il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, e lo storico esponente dem Dario Franceschini. A moderarlo la direttrice di Quotidiano nazionale, Agnese Pini.

Il confronto politico si sviluppa su due filoni: identità del campo largo e profilo del futuro candidato premier. Che per Franceschini non deve essere di centro: "l centrosinistra non ha bisogno di un candidato premier moderato, pensando di rimediare a una coalizione troppo spostata a sinistra candidando alla premiership una personalità moderata: è un meccanismo che non funziona più. Il mondo è cambiato, non si vincono più elezioni togliendo voti all’avversario, ma, in un’epoca di fortissimo astensionismo, motivando i propri elettori. Più che un candidato o una candidata di centro serve una personalità forte".

Ma chi è per Conte un candidato premier all’altezza della situazione? Quale potrebbe essere l’identikit del medesimo? I Conte boys and girls invocano il suo nome, ma lo stesso tiene a chiarire: "Prima il programma poi il candidato", aggiungendo: è "ovvio che quando lavori un progetto progressista serio poi troverai la modalità migliore per trovare il miglior candidato possibile". L’ex premier ribadisce la storica linea: "Il Movimento 5 Stelle da sempre porta avanti istanze sociali e ambientaliste e una identità più progressista che conservatrice. Siamo una forza progressista indipendente, a sinistra c’è già il Partito democratico. A noi non interessa il progetto. Lo dobbiamo riempire di contenuti seri. Non funzionerà un progetto solo anti-Meloni".

Sul tema Dario Franceschini ha offerto un’arguta lezione di politica al potenziale alleato, ricordando che i programmi e i valori contano. Ma "in politica conta anche l’aritmetica. Pd, Avs e 5 Stelle al massimo arrivano al 40%, la frammentazione al Centro non è utile, ma una forza unica in quell’area, che sappia parlare anche a artigiani e commercianti, sarebbe funzionale per battere la destra".

Ma naturalmente, oltre alla politica nazionale, incombono i temi internazionali. A partire dalla polemica, sì italiana, ma legata alla questione dell’odio politico dopo l’assassinio dell’esponente dell’ultradestra Usa, Charlie Kirk. Rispondendo a Meloni che accusa la sinistra di alimentarlo, Conte ha ribadito che "il Movimento, nato il giorno di San Francesco, non può che essere contro ogni violenza", ma piazzando poi un affondo tutt’altro che pacifista contro la premier, il cui governo "dà copertura e silenzio e dunque è complice di un esecutivo criminale come quello di Netanyahu" ripetendo il mantra delle "sanzioni da applicare a Israele, invece di continuare la cooperazione militare e organizzare vacanze per i soldati che si devono riprendere dalle azioni di sterminio". Più sfumato l’intervento di Franceschini in merito: "Tutta la politica deve agire per contrastare i fenomeni d’odio, non per gettare benzina sul fuoco come fa la destra".