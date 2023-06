Opposizione e rebus alleanze, Elly Schlein vuole il campo largo ma Conte la gela subito

L’agognato "ricongiungimento" coi compagni di Articolo Uno, l’atteso "chiarimento" col governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Ma nella giornata improntata all’allargamento e la pacificazione dell’arcobaleno delle relazioni famigliari interne al Pd, la segretaria Elly Schlein deve incassare anche l’ennesimo niet al campo largo da parte di Giuseppe Conte. "Una formula che non esiste", dice il leader 5 Stelle, rimarcando il fatto che coi dem "ci sono ancora dissonanze" in merito alla guerra russo-ucraina.

Schlein e Speranza

Sfilata al Pride

Dopo esser sfilata nel partecipato e soleggiato Pride romano per sostenere (insieme al sindaco Roberto Gualtieri, la deputata renziana Maria Elena Boschi e una lunga teoria di esponenti del mondo politico e associativo) le istanze di cittadinanza delle comunità Lgbtq+, ieri la segretaria Pd ha officiato il ritorno sotto il tetto domestico degli ex transfughi di Articolo Uno in "un luogo simbolo" delle lotte sociali: la ex Whirlpool di Napoli. Da un Pride all’altro: dalle questioni, più controverse per la politica che per la società italiana, dei diritti di cittadinanza a quelle ben più travagliate e disagevoli dei diritti sociali. Che proprio nel caso Whirlpool han visto "un esempio su come la lotta riesce a mobilitare un’intera città, la chiesa, il mondo culturale e il mondo sociale".

Speranza e Bersani

In vista della direzione nazionale odierna, dove il Pd è chiamato a definire forma e sostanza del proprio processo (ri)costituente dopo la batosta delle elezioni comunali e in vista del voto proporzionale delle europee del giugno 2024, la segretaria si sforza di declinare anche simbolicamente il proprio intento di coniugare diritti civili e sociali. Dal Pride di Roma al "ricongiungimento famigliare" con Roberto Speranza e Pierluigi Bersani: la riconnessione sentimentale col profilo sociale di sinistra del Pd, "per ritrovare l’identità smarrita".

I compagni di articolo 1

Bentornati quindi i compagni di Articolo uno, che dopo sette anni rientrano in famiglia con "una scelta generosa" e di cui "abbiamo bisogno per costruire un’alternativa alle destre" soprattutto nelle battaglie sulle "priorità" indicate dalla segretaria: sanità, scuola, lavoro, ambiente. Questioni "concrete" su cui Schlein vuol far vivere l’intesa anche col resto delle opposizioni.

Le battaglie sociali e le divergenze

Per quanto già sul profilo delle battaglie sociali sbilanciato dalla parte dei sindacati la minoranza riformista del Pd sia già in fibrillazione. Del resto, il carattere ‘operaista’ dell’intervento di Schlein mal si coniuga col "mi piace" messo al tweet in cui Carlo Calenda ha invitato la segretaria a discutere di "retribuzione minima contrattuale; impresa 4.0 ampliata a energia e ambiente e sostenuta da finanziamenti Pnrr", visto che le proposte dell’ex ministro sembrano più sbilanciate dalla parte delle imprese. Senza contare che il solo fatto di parlar di "negoziati di pace" suscita i sospetti degli atlantisti più convinti del Pd. Anche se non rassicurano per niente Conte. Che attacca sulla guerra ("Zelensky non decide la pace") e piuttosto si compiace del "clima nuovo" in tema di diritti sociali rispetto al Jobs Act renziano. Ma non per questo apre al campo largo. Anche perché le europee proporzionali sono alle porte.

L’incontro con De Luca

Anche di questo Schlein ha parlato col governatore campano De Luca nel "cordiale e franco" – as usual – colloquio avuto a margine dell’assemblea di Articolo Uno su richiesta delle segretaria. De Luca ha chiesto di sbrigare le procedure per il prossimo congresso regionale sgombrando il campo dal commissariamento, oltre a un impegno per sbloccare i finanziamenti del Fondo di coesione. Ma la vera questione, su cui si tornerà a discutere, saranno le Europee. La possibile candidatura col Terzo polo del sindaco di Taormina Cateno De Luca, con la sua omonimia, pone un problema tutt’altro che semplice da risolvere per il Pd.