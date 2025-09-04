Pasticciaccio pugliese

Se non fosse grottesco sarebbe inaudito, come in effetti è il fatto che la politica sia sempre più alienata dai luoghi e le procedure della democrazia. Nella Puglia dove riscuote di un ventennale consenso granitico, il centrosinistra sta correndo a rotta di collo verso la deflagrazione della candidatura dell’ex sindaco di Bari ed europarlamentare da nientemeno di mezzo milione di preferenze Antonio Decaro. Tanto che il campo largo rischia di trovarsi senza candidatura e a dover chiedere al capogruppo dem al Senato Francesco Boccia per mettere una toppa al disastro.

A meno che l’ex presidente regionale del decennio scorso Nichi Vendola non ritiri la propria candidatura come capolista di Avs, sulla scorta di quanto da già fatto dal governatore uscente dem Michele Emiliano, Decaro minaccia infatti di chiamarsi sdegnosamente fuori dalla partita elettorale. Secco il "non esiste" da parte dei leader di Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Così come la segretaria dem Elly Schlein ieri ha ribadito dal dibattito della festa nazionale di Avs a Roma insieme a Giuseppe Conte e gli altri che la candidatura Vendola è una cosa che riguarda Avs. Messaggio in codice che non potrebbe essere più esplicito per dire a Decaro di smettere di porre aut aut. Salvo che l’ex sindaco di Bari da questo orecchio non ci vuole sentire. E addirittura lascia filtrare l’eventualità di candidarsi in proprio alla Ross Perot – il magnate che favorì la vittoria di Bill Clinton nel 1992 – per rompere le uova nel campo largo in nome dello spirito rinnovatore del cacicco presente contro i cacicchi del passato di renziana memoria.

Non del tutto senza fondamento rispetto alle dinamiche interne soprattutto al Pd, il candidato in pectore ha rivendicato il diritto di governare senza ipoteche delle amministrazioni passate, salvo averlo fatto dopo che la sua candidatura era stata condivisa dalla coalizione. Una richiesta che in realtà si riferiva al considerevole potere locale, non esente da trasformismi e vicende giudiziarie, del governatore Emiliano. Cui a sua volta Decaro è già succeduto dieci anni fa alla guida del Comune di Bari con tutti gli onori, gli annessi e i connessi rimasti legati al predecessore; comprese le recenti polemiche sulle implicazioni giudiziarie che hanno provocato la rottura delle relazioni tra i due.

In virtù del consenso guadagnato tra i vassalli locali e mai passato da una votazione negli organismi dirigenti del Pd, il candidato e nuovo feudatario in pectore rivendica un ruolo di rinnovatore o rottamatore che dir si voglia non solo sul piano locale, ma anche su quello nazionale. Non è infatti un un mistero per nessuno il fatto che la minoranza riformista dem mediti di lanciare l’ex sindaco e eventuale governatore pugliese populista nella prossima sfida per la leadership del Pd contro Elly Schlein. Questo è il gioco di Decaro. Che perciò punta sul tutto per tutto, pretendedo che i maggiorenti locali e nazionali gli spianino la strana in un modo che al Nazareno non esitano a definire "sgraziato" nei riguardi del Pd e gli alleati, ma che col passare del tempo comincia a diventare anche disgraziato nei riguardi dei cittadini pugliesi, mutilati di un tavolo e un confronto politici sul futuro della Regione in nome di potenti locali.

Gli alleati di Avs insistono a tenere duro rispetto alle pretese del candidato, forti anche dell’endorsement confermato ieri alla festa romana da Schlein e Conte. Tutti uniti a favore di Decaro e anche impegnati a disinnescare le sue pretese rispetto agli alleati. Salvo che il diretto interessato non recede dalla propria posizione sostenendo non senza grossolana ipocrisia che non riguarda il potere consolidato di Emliano ma il principio. Pretesa pretenziosa in ossequio alla quale lo spirito unitario da comunista italiano di Vendola potrebbe persino abdicare personalmente se Avs non o trattiene. Altrimenti forse toccherà a Boccia tornare in patria.