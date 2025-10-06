"Le condizioni di partenza erano veramente difficili e lo sapevamo". Pasquale Tridico, eurodeputato del Movimento 5 stelle, candidato del campo largo progressista in Calabria, sconfitto alle elezioni regionali in Calabria da Roberto Occhiuto (il governatore di Forza Italia è stato rieletto con una maggioranza molto ampia: 57% a 32, qui i dati) ha commentato l’esito del voto ai microfoni di Rainews dal suo comitato elettorale a Rende: “Occhiuto ha lanciato in modo opportunistico una crisi politica a fine luglio per colpire d'anticipo gli avversari e trovarli impreparati, è stato difficile anche organizzarsi ad agosto. La risposta c'è stata e abbiamo fatto di tutto per dare una risposta programmatica di alternativa con tutte le forze progressiste".

"L'appello di Occhiutto alla pacificazione della Calabria dopo una campagna violenta? Io ho fatto una campagna con il cuore cercando di parlare ai calabresi anche rappresentando le diversità con il modello di sviluppo imposto dalla destra, che è il non fare", ha risposto Tridico: "Certamente pacificazione e cuore - aggiunge - ma anche molto coraggio per avere una politica economica reale".

Chi è Pasquale Tridico

Classe 1975, calabrese di Scala Coeli in provincia di Cosenza, economista e accademico, Tridico è docente di Politica economica e di economia del lavoro all'Università Roma Tre, ha diretto il centro di ricerca Jean Monnet Labour, Welfare and Social Rights ed è titolare della cattedra Jean Monnet dell'Unione europea in Economic Growth and Welfare Systems. Dopo una lunga carriera accademica è stato “selezionato” dall’ex leader M5s Luigi di Maio nella campagna elettorale per la Politiche 2018 e indicato inizialmente come ipotetico ministro del Lavoro in un eventuale governo monocolore grillino. Con la nascita del governo Conte I – sostenuto invece dallo strano patto M5s-Lega – Tridico è stato nominato presidente dell'Inps e confermato dall’esecutivo Conte II nato dalla nuova maggioranza Pd-Cinque Stelle. Terminato l’incarico all’istituto previdenziale, nel 2023 è stato candidato alle elezioni Europee dall’attuale leader M5s Giuseppe Conte come capolista nella circoscrizione Italia meridionale e poi eletto con 119mila preferenze.

Pasquale Tridico durante la chiusura della campagna elettorale per il centrosinistra a Corigliano Calabro insieme a Giuseppe Conte

La difesa di Giuseppe Conte

"Per amore della propria terra di origine ha generosamente accettato, in condizioni di emergenza, di candidarsi raccogliendo l'invito unanime di varie forze politiche, sociali e culturali che gli hanno chiesto di concorrere in una campagna elettorale che si è preannunciata sin dall'inizio molto in salita", ha commentato il leader del M5s, Giuseppe Conte: “Sono state elezioni molto particolari, convocate in fretta e furia dal presidente uscente Occhiuto, dopo aver ricevuto un avviso di garanzia. Sono sempre più i cittadini che si allontanano dalla partecipazione alla politica, forse perché la ritengono ormai ridotta a una sommatoria di calcoli e convenienze. Questo ci amareggia e ci spinge a metterci in discussione e a fare ancora di più per dimostrare che no, non siamo 'tutti uguali' nel modo di intendere la politica. Sono convinto però che questa dedizione e questo impegno non siano stati vani, perché Pasquale è riuscito a costruire in pochissimo tempo un nuovo percorso politico, con programmi e proposte che ci consentiranno di avere posizioni forti e chiare dall'opposizione e ci aprono a un futuro di speranza, per lavorare alla Calabria che verrà".

Il commento del Pd

"Il primo dato che non può non destare preoccupazione rispetto al voto calabrese è il tasso di astensione che ormai segna strutturalmente un livello di guardia per la tenuta della democrazia che deve interrogare tutti. Il risultato delle elezioni in Calabria è però molto chiaro e ad Occhiuto formuliamo gli auguri di buon lavoro". Così Igor Taruffi, responsabile Organizzazione nella segreteria nazionale del Pd.

La leader dem Elly Schlein al comizio finale per le regionali in Calabria, con Pierluigi Bersani e il candidato governatore Pasquale Tridico

"A Pasquale Tridico va il più sincero ringraziamento per l'impegno e la generosità con cui ha condotto questa campagna elettorale precipitata in piena estate in una partita che sapevamo sarebbe stata difficile e in salita contro il Presidente uscente, oltretutto ricandidato in una campagna elettorale lampo". Per quanto riguarda il risultato del Pd, osserva Taruffi, "che si è presentato con due liste quella del Pd e quella dei Democratici e Progressisti il risultato delle due liste è intorno al 20% in crescita rispetto alle ultime regionali. Anche se ovviamente, di fronte alla sconfitta, questo dato non basta".

"Come non basta per il centrosinistra essere passati dal 27% delle ultime regionali al 41% di oggi. Per noi rimane comunque fermo l'impegno nel consolidare l'alleanza di centrosinistra certi che nei prossimi appuntamenti le vittorie arriveranno. L'unità del centrosinistra è e rimane infatti una condizione indispensabile per vincere e governare. Come dimostra il fatto che nelle ultime regionali le uniche che hanno cambiato colore sono state Sardegna e Umbria riconquistate dal centrosinistra. E come abbiamo detto fin dal primo giorno i conti di questo turno elettorale andranno fatti alla fine. Marche e Calabria sono due importanti Regioni che insieme contano circa 3 milioni di abitanti. Nelle prossime settimane voteranno Regioni come Toscana, Puglia che contano oltre 4 milioni di abitanti ciascuna. O la Campania, con 6 mln di abitanti la seconda Regione più popolosa d'Italia e la prima del Mezzogiorno. Solo dopo il 23 novembre potremo fare una valutazione politica ed un bilancio più compiuto".