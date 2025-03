Partiti, gli ultimi sondaggi: FdI e Pd in lieve calo, cresce M5S

Roma, 6 marzo 2025 – Lieve calo per Fratelli d’Italia e Pd, piccolo aumento per il Movimento 5Stelle. E’ quanto emerge dalla rilevazione Supermedia YouTrend/Agi, media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. Una fotografia che può essere interpretata come un riassestamento fisiologico, frutto del “pendolo statistico”, oppure come il segnale che qualcosa si sta muovendo. In questo caso il calo di FdI potrebbe segnare un'inversione di tendenza rispetto al recente periodo positivo o essere solo l'effetto di un sondaggio particolarmente negativo (quello di Ipsos, che lo stima al 27%).

Anche la crescita M5S, in aumento dell'1,2% nelle ultime cinque settimane, pare indice di una tendenza in corso, in buona parte a spese del Pd, che cala di un punto esatto nello stesso periodo. Ma è altrettanto possibile che queste tendenze, effettive o meno che siano, riflettano i nuovi, clamorosi sviluppi sulla scena internazionale.

Ecco Supermedia liste:

FdI 29,5 (-0,3)

Pd 22,7 (-0,2)

M5S 12,2 (+0,7)

Forza Italia 9,0 (-0,3)

Lega 8,3 (-0,2)

Verdi/Sinistra 6,4 (+0,3)

Azione 2,9 (stabile)

Italia Viva 2,4 (-0,3)

+Europa 2,0 (stabile)

Noi Moderati 1,2 (+0,3)

Per quanto riguarda, invece, la Supermedia coalizioni 2022 ecco le variazioni rispetto alla Supermedia di due settimane fa (20 febbraio 2025):

Centrodestra 48 (-0,6)

Centrosinistra 31,1 (stabile)

M5S 12,2 (+0,7)

il Terzo Polo 5,3 (-0,3)

Altri partiti 3,4 (+0,2).

La ponderazione di oggi, che include sondaggi realizzati dal 20 febbraio al 5 marzo, è stata effettuata il 6 marzo sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (pubblicato il 28 febbraio), Eumetra (27 febbraio), Ipsos (1 marzo), Ixè (27 febbraio), Noto (25 febbraio), Piepoli (2 marzo), SWG (24 febbraio e 3 marzo) e Tecne' (21 e 28 febbraio).