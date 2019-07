Roma, 26 luglio 2019 - Si avverte l’esigenza di una “presenza efficace della voce dei cattolici all’interno della politica, in Italia. C’è un vuoto che deve essere riempito, e l’iniziativa della diocesi di Roma risponde a questa necessità”. Così il Segretario di Stato vaticano, cardinale Parolin, ha commentato l’esito della prima Summer School diocesana di formazione politica organizzata a Frascati.

“I cattolici sono stati una parte fondamentale nel costruire l’Italia, soprattutto nel dopoguerra. E, in un mondo complesso come quello attuale, continuano ad esserlo. Dobbiamo finirla con le polemiche, con le grida. Occorre riflessione. E, ovviamente, riflessione anche sui valori del Vangelo”. Basta, insomma, con questa “irrilevanza” dei cattolici sulla vita politica, ha aggiunto il cardinale Parolin.

Alla domanda su quanto i cattolici in Europa devono tornare a contare, il Segretario di Stato vaticano ha risposto: “C’è una esigenza fortissima, che nasce dal fatto che l’Europa, in fondo, è nata da un progetto di cristiani. I padri fondatori dell’Europa si sono tutti riferiti al Vangelo assumendolo come punto di partenza, come orientamento, come guida. E se oggi assistiamo a una crisi dell’Europa è perché è venuta meno questa idealità. Quindi, anche i giovani hanno il compito di recuperarla costruendo una buona politica“.