Il fisico premio Nobel anziché il medico alla guida del Comitato antidoping: l’affaire Parisi al ministero della Salute (che poi si scusa)

Il fisico premio Nobel nel 2021 o il medico dello Sport rettore universitario? All’anagrafe hanno lo stesso cognome: Parisi (e non sono neppure i soli, tra l’ex ministro Arturo e la ballerina Heather). Ma lo scienziato si chiama Giorgio, il dottore sarebbe Attilio. Al ministero della Salute si sono imbrogliati con l’omonimia: un pasticcio. Giorgio Parisi, il fisico, è stato nominato alla presidenza della Commissione antidoping dove sarebbe dovuto finire Attilio Parisi, rettore dell'Università di Roma Foro Italico. Uno scambio di persona con gaffe, racconta il quotidiano Repubblica. Possibile? Sì. Lo scienziato ha detto di non sapere nulla dell’incarico, malgrado il suo nome compaia nero su bianco in un provvedimento del ministero alla Salute.

Il ministro della salute Orazio Schillaci

Evidentemente nessuno si è accertato che avesse detto di sì al nuovo ruolo. Rispetto al caso della composizione di un'altra commissione, quella sui vaccini, questa volta il caso avrebbe comunque provocato diversi malumori. Il ministero alla Salute quest'estate ha nominato il Comitato tecnico sanitario, un organismo presieduto da Schillaci e articolato in varie sezioni tecniche. Si occupa di temi diversi, dalla lotta all'Aids alle biotecnologie. Tra le altre c'è la "sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive".

"I suoi 14 membri sono stati indicati dallo stesso ministero alla Salute, dal Dipartimento dello sport della presidenza del Consiglio, dalla conferenza Stato-Regioni, dal Coni, dai Nas, dall'Istituto superiore di sanità e dal ministero del Lavoro. Si tratta prevalentemente di esperti di medicina dello sport, diritto, tossicologia e ovviamente doping. Il presidente (anche se lui assicura di non saperlo), appunto, è Giorgio Parisi, cioè un fisico. Di sicuro un personaggio molto noto (in passato ha fatto uno spot sulla vaccinazione contro il Covid per il ministero), ma non certo un tecnico della materia".

A sinistra il rettore Attilio Parisi

Il Comitato tecnico sanitario si è insediato nei giorni scorsi, ma sono state registrate alcune assenze e fra queste proprio quella del Nobel Parisi. Ad Attilio Parisi, riferisce sempre Repubblica, sarebbe arrivata una telefonata di scuse da parte del ministero.

Chi è Giorgio Parisi

Fisico teorico dell'Università Sapienza di Roma e dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), vicepresidente dell'Accademia dei Lincei, è nato a Roma, ha 77 anni ed è considerato uno dei massimi esponenti a livello mondiale nella fisica statistica e nella teoria dei campi. Si è laureato nel 1970 all'Università di Roma e a inizio carriera ha lavorato nei Laboratori Nazionali di Frascati dell'Infn, prima come membro del Cnr e poi come ricercatore. Ha anche trascorso periodi all'estero alla Columbia University di New York, all'Ecole Normale Supérieure di Parigi o all'Institut des Hautes Études Scientifiques a Bures-sur-Yvettes. Nel 2021 ha vinto il premio Nobel per la fisica assieme al giapponese Syukuro Manabe e al tedesco Klaus Hasselmann.

Chi è Attilio Parisi

Rettore dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, l’unico ateneo statale italiano dedicato alle scienze motorie e sportive, Attilio Parisi è romano come Giorgio: classe 1960, dottore specializzato in medicina dello sport, è stato direttore del relativo Istituto di Roma, oltre che medico federale della Federazione Pentathlon Moderno e consigliere della Federazione Medico Sportiva Italiana. Ha dedicato gran parte della sua carriera accademica allo sviluppo della ricerca e della formazione nel campo dello sport e della salute. Dal 2019 guida l’Università Foro Italico, dove insegna dal 2007.