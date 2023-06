Paolo Cirino Pomicino: “Berlusconi maestro di persuasione. Ora la politica italiana è costretta a ridefinirsi”

"La prima volta che lo vidi? Nel 1989 in Sardegna e subito mi colpì. Silvio Berlusconi non era solo un imprenditore di successo ma un persuasore-seduttore in servizio permanente. Così cinque anni dopo, quando nel 1994 scese in campo, non fui stupito della sua affermazione".

Paolo Cirino Pomicino, più volte ministro e protagonista della Prima Repubblica prima del ciclone Tangentopoli, apre il libro dei ricordi e li sfoglia per QN.

Silvio Berlusconi

Scelga il più personale.

"Quando nel 2006 gli dissi: caro Silvio, il tuo impero mediatico ti sopravviverà. Il tuo partito no".

Finirà così?

"Mi sembra un'ipotesi credibile. Perché Silvio è stato unico. Ha rivoluzionato la politica italiana, ma non ha strutturato la sua creatura per il 'dopo'. E questo è stato il suo più grande limite".

La sua intuizione?

"Dare rappresentanza alla vasta area politica ex Dc-Psi-Pli. Creare un contenitore moderato-riformista sdoganando la destra marginalizzata e gestendo la spinta del leghismo. Il tutto conquistando il centro. Quella narrazione, pur tra fasi alterne, ha retto per quasi 30 anni. Ora bisognerà vedere cosa succederà. A Forza Italia, e non solo".

Lo dica lei.

"In politica i vuoti si riempiono. Ma stavolta c'è un problema in più. Perché in Europa emerge il tentativo di un asse tra popolari e conservatori, ma in Italia gli eredi del partito popolare sono deboli mentre Giorgia Meloni è molto forte. No, non sarà un passaggio semplice".

Tra le tante facce di Berlusconi quale premia?

"Quella meno evidente: la capacità costante di rilancio; di uscire dalle situazioni più intricate. Una specie evoluta di 'A rieccolo', l'appellativo col quale noi dc chiamavamo Fanfani per l'innata capacità di riproporsi. Nonostante la tempesta giudiziaria, ha infatti chiuso la carriera da senatore e leader. Dentro il Palazzo, non fuori".

Una specie di lieto fine?

"Per quello che ha fatto e rappresentato Berlusconi finirà nei libri di storia. E' stato l'unico uomo politico italiano che ha marcato il suo tempo negli ultimi 30 anni. Nessun suo competitor è stato all'altezza di fare altrettanto".

Più nemici o amici?

"Amici. Del resto, per quelli di cui aveva stima la porta era sempre aperta".

Per esempio?

"Quando le nostre strade si sono separate, non ci pensava mai un attimo a telefonare o a chiedere un aiuto, magari nelle settimane della legge finanziaria. L'uomo era fatto così. Piaceva, voleva piacere, sapeva chiedere e ottenere".

Restano fondamentali aspetti divisivi: la fascinazione per gli autocrati, da Gheddafi a Putin; le cene 'eleganti'; le gaffe internazionali; i tanti punti oscuri.

"Le rispondo così. Ogni uomo ha i suoi limiti e i suoi difetti. Li abbiano tutti. Ma è vero che un uomo politico, in particolare quando sale al governo del Paese, non dovrebbe mai avere debolezze troppo esplicite. E uso questo termine nella sua accezione più democristiana".

La sua prima crociata fu contro i politici che non sono mai andati a lavorare. Era un populista?

"Secondo me no. Perché i populisti hanno un dna bullesco, mentre a lui piaceva recitare la parte del persuasore. E in ogni caso bisogna sempre distinguere le trovate mediatiche dalla realtà dei fatti".

Vada per l'arci italiano, il cantante o il barzellettiere. Ma un rappresentante dei ceti moderati che ha una vita sempre esagerata non si era mai visto.

"Anche in questo sta il suo tratto di innovazione che ha costretto tutte le forze politiche a confrontarsi con un nuovo modo di fare e di essere, in politica".

Con alti e bassi. E anche molta spregiudicatezza.

"Ma anche capacità di ascolto. Perché, vede, quando è sceso in campo, Berlusconi quel "campo" che citava nei suoi discorsi in realtà lo aveva solo occupato. Poi ha scelto cosa davvero farne e chi essere. Ricordo le serate in cui io, Giulio Andreotti e altri ex democristiani lo catechizzavamo perché in Europa entrasse nel Ppe. Perché prendesse ufficialmente residenza".

Che giorno è oggi è per l'Italia?

"Quello in cui tutte le forze politiche sono costrette a ridefinirsi. La sinistra che per trent'anni si è occupata quasi solo di Berlusconi saluta un comodo nemico, la destra riposizionatasi appena un po' verso il centro, pur di supportare le ambizioni di governo, deve ragionare sul futuro e su se stessa. Nulla è scontato".

Con Berlusconi muore il primo leader italiano con partito personale. Che effetto le fa?

"Il calco lideristico sul quale quasi tutte le aree politiche si sono poi esercitate perde il suo originale. Restano in campo copie sbiadite o non particolarmente efficaci. Giorgia Meloni, viste anche le scelte suicide dell'opposizione, oggi appare molto solida. Ma io credo che la morte di Berlusconi chiuda simbolicamente un'era. La politica può rinascere, superando la disaffezione degli elettori, solo grazie al superamento dei partiti personali e a una governance collegiale dentro e fuori il Parlamento".