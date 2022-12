Politica

Mosca bombarda le centrali e sprofonda nel buio e nel gelo sei milioni di ucraini

Di Lorenzo Bianchi Putin usa l’inverno come un’arma, una cortina di buio e una coltre di freddo calati sugli ucraini che non vogliono piegarsi alla sua volontà. Nel consueto appello serale ai connazionali il presidente Volodymyr Zelensky ha ammesso che sei milioni di utenze famigliari non possono più contare sulla corrente elettrica nella Regione di […]