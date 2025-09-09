Il padre di dj Godzi si candida in Campania. Giuseppe Noschese in lista con Forza Italia

Roma, 9 settembre 2025 – Si candida come consigliere alle elezioni regionali in Campania Giuseppe Noschese, padre di Michele, meglio noto come dj Godzi, il 35enne napoletano morto lo scorso 19 luglio a Ibiza in circostanze ancora tutte da chiarire e con un’inchiesta aperta dalla Procura di Roma per omicidio preterintenzionale. L’annuncio sui social con un post intitolato “Manifesto di candidatura”, in cui Noschese spiega le ragioni che lo hanno spinto a correre nelle liste di Forza Italia. Poche righe dove non figura nessun accenno alla vicenda del figlio.

Il post di Noschese

"Mi candido al Consiglio Regionale della Campania con Forza Italia per dare voce alla mia esperienza, alle mie competenze e al mio amore per questa terra”, esordisce nel post. “Ho avuto l’onore di conoscere più volte il Presidente Silvio Berlusconi, ispirandomi ai suoi valori di libertà, crescita e centralità della persona”, aggiunge. “Oggi scelgo di portare avanti con determinazione quella visione, traducendola in progetti concreti per la nostra Regione”, scrive ancora. “La mia candidatura nasce da un impegno chiaro: Sanità al centro: una rete territoriale efficiente, riabilitazione a 360°, valorizzazione dei medici di famiglia, prevenzione tra i giovani, gestione avanzata delle emergenze. Competenza ed esperienza: anni di lavoro nel settore sanitario mi hanno reso consapevole delle criticità, ma anche delle soluzioni possibili”.

Michele Noschese in una immagine tratta dal suo profilo Facebook (Ansa)

Sottolinea poi il suo “radicamento nel territorio”, assicurando di conoscere “i bisogni delle famiglie campane e voglio tradurli in azioni concrete”. Dice di non cercare “un titolo, ma un ruolo di responsabilità reale, per cambiare ciò che serve davvero”. E conclude: “Con Forza Italia scelgo di dare continuità a una storia di valori, mettendo al centro la persona, la comunità e il futuro della Campania. Il mio impegno è chiaro: una Campania più giusta, più sicura e più forte. GIUSEPPE NOSCHESE detto Pino”.

L’indagine sulla morte di dj Godzi

Nel, frattempo continuano le indagini sulla morte di Michele Noschese, trovato senza vita alle prime ore del 19 luglio sull’isola delle Baleari dove viveva da anni. La procura di Roma ha chiesto ai magistrati spagnoli gli atti relativi al decesso di dj Godzi. I pm di piazzale Clodio, competenti per i fatti riguardanti cittadini italiani all'estero e che hanno avviato un fascicolo per omicidio preterintenzionale, sono in attesa di ricevere i risultati dell'autopsia svolta nelle scorse settimane e degli esami tossicologici che puntano a chiarire le cause della morte di Noschese, deceduto in seguito a un intervento della polizia spagnola. ''Stiamo aspettando l'esito della seconda autopsia e degli esami tossicologici disposti dalla procura di Roma per avere risposte su quanto accaduto'' riferisce, legale della famiglia Noschese.