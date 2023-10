Morto Pacini Battaglia: la politica e le tangenti. Il banchiere che stava "un gradino sotto Dio"

Firenze, 8 ottobre 2023 – Era notte fonda quando il cellulare della Penitenziaria, proveniente da La Spezia, varcò il portone del carcere di Perugia. A bordo un detenuto illustre: Pierfrancesco Pacini Battaglia, il banchiere che il giudice Italo Ghitti definì, con una battuta divenuta celebre, "l’uomo un gradino sotto Dio". Morto a Roma a 89 anni, tenendo per sé mezzo secolo di segreti. Iniziava così, in una notte di novembre del ‘96, il secondo atto di un’epopea giudiziaria che aveva già demolito la prima Repubblica: Tangentopoli. Le provviste dell’Eni, fatte arrivare in Italia con gli “spalloni“ dalla Svizzera, e la corruzione dei magistrati romani nell’ambito dell’inchiesta sui cantieri per l’Alta velocità, nell’epoca di Lorenzo Necci.Ma fu il giorno seguente che il banchiere di Bientina (Pisa) si rivelò nella sua piena essenza, ben prima che le parole rubate dalle “cimici“ lo facessero conoscere al grande pubblico: quando i pm Fausto Cardella e Michele Renzo andarono a interrogarlo ci si accorse che, nella saletta colloqui, le seggiole non bastavano per tutti. Pacini allora fece schioccare le mani e intimò agli agenti: "Manca una seggiola per il signor giudice, svelti". Un imperioso anfitrione anche dietro le sbarre. È stato sempre il suo tratto distintivo: l’acume unito al garbo, e quella parlata toscanaccia schietta che ha riempito migliaia di pagine di verbali e trascrizioni di intercettazioni. Alcune deflagranti. Come quella, carpita nell’ufficio romano prima che scoprisse le microspie piazzate dal Gico della Finanza: "I peggiori sono quelli della Cassazione, ti promettono le cose e poi non le mantengono". In effetti le sue frasi rubate, negli anni dell’inchiesta, hanno scatenato veri e propri terremoti politico-giudiziari. Tra tutte, la più famosa, è quella trascritta e poi reinterpretata che inizialmente trascinò l’ex giudice Antonio Di Pietro nella bufera. "Quei due (Di Pietro e Lucibello) mi hanno sbancato". Apriti cielo. Ma dopo poco l’audio rimandò l’interpretazione ritenuta autentica: "Mi hanno sbiancato". E un importante settimanale titolò: "A che Gico giochiamo?". Ora, nel giorno della morte, l’ex pm di Mani Pulite, già ministro, ha preferito non commentare: "Sono anni che ho deciso di non parlare". Pacini, per gli amici “Chicchi”, nel 1980 aveva fondato la ginevrina Banque Karfinco sulla quale, per il pool di Mani pulite, sarebbe transitati miliardi di tangenti destinati ai politici, ma fu il 1993 l’anno in cui irrompe sulla scena giudiziaria nell’ambito dell’inchiesta del pool milanese sui fondi neri dell’Eni per la quale fu poi condannato a 6 anni di reclusione. A Perugia venne assolto nel 2010 per riciclaggio e già prima aveva schivato l’accusa di corruzione. Roba di quasi trent’anni fa. Negli ultimi anni si era ritirato a Roma, con la moglie, ma spesso tornava nella sua Bientina. Dove sarà sepolto (i funerali nella Capitale). "Una persona briosa ma con le sue ombre, la scomparsa colpisce tutta la nostra comunità", dice Dario Carmassi, sindaco del comune pisano. All’avvocato Chiara Lazzari che l’ha assistito fino all’ultimo, insieme al professor Franco Coppi, aveva confidato negli ultimi mesi: "Voglio mettere il mio corpo a Bientina a riposare". "Oggi, più che la vittoria giudiziaria, mi rimane nel cuore la simpatia di “Chicchi” – dice. L’esempio che lascia è quello di un uomo che non ha avuto paura di perdere tutto per un amico, e lo ha fatto. Poi la storia degli uomini non gliene ha dato il merito ma, di questo, lui non se n’è mai pentito".