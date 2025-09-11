"Ottimo il pacchetto del Viminale. La tolleranza zero è la migliore opzione"

I meloniani bolognesi, compatti, plaudono alle parole del ministro Piantedosi. A partire dall’europarlamentare Stefano Cavedagna (foto): "Accogliamo con soddisfazione il pacchetto di proposte del Viminale, che sposa una linea di tolleranza zero sulla sicurezza. Sono le proposte che come FdI abbiamo sempre fatto: Lepore risponda sì e faccia la sua parte". Per "dirigere e coordinare sforzi di personale, presidi fissi e telecamere", per Cavedagna occorre "reistituire il nucleo sicurezza della polizia locale, un settore amministrativo interno al Comune che venne inaugurato con Giorgio Guazzaloca (sindaco di Bologna dal 1999 al 2004, ndr) e che portò grandi risultati". La pensa allo stesso modo il consigliere regionale di FdI Francesco Sassone: "Lepore smetta di fare polemica inutile e pensi a reintrodurre il nucleo sicurezza della Locale". Marta Evangelisti, capogruppo dei meloniani in Emilia-Romagna, spiega come "in Regione si stia discutendo della proposta di legge di Fratelli d’Italia sulla riforma della polizia locale, che prevede l’uso del taser, guanti anti-taglio, e un fondo di tutela legale per gli agenti", mentre la capogruppo di FdI in Comune a Bologna Francesca Scarano chiosa: "Lepore collabori, la sicurezza è una priorità e i cittadini meritano risposte".

fra. mor.