Osnato blinda la legge: "Finanziaria equilibrata. Il resto è voglia di visibilità"

La proposta della Lega di incrementare il contributo da parte delle banche e del mondo del credito nell’iter parlamentare della Legge di Bilancio accende il dibattito interno alla maggioranza. Eppure per Marco Osnato, responsabile economico di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Finanze della Camera, la soluzione è semplice: "La Lega ha il ministro dell’Economia e delle Finanze, chieda a lui cosa vuole fare – dichiara, e bolla come "ricerca di visibilità" le posizioni degli alleati del Carroccio, che pure – sottolinea – "hanno condiviso il percorso che ha portato alla Manovra".

Onorevole Osnato, sulle questione banche anche Raffaele Nevi di Forza Italia ha condiviso la sua posizione. Le tensioni con la Lega dunque proseguono? "Le misure in discussione sono state in larga parte condivise dagli operatori del settore: non mi pare ci sia stata una levata di scudi eccessiva. È chiaro che nessuno è contento di dover contribuire un po’ di più. Non comprendo piuttosto, perché all’interno della coalizione, chi ha partecipato a questo percorso e riveste ruoli di responsabilità, senta a posteriori la necessità di assumere posizioni diverse che poi, tuttavia, si rivelano difficili da sostenere".

E lei che idea si è fatto a riguardo? "Forse, appunto, c’è chi cerca un po’ di visibilità". Tutto qui? "No. Credo sia anche una questione di differente modalità di approccio al tema di governo".

Spieghi. "Nella Lega ci sono modalità di comunicazione diverse tra rappresentanti istituzionali e rappresentanti del partito, sebbene Salvini ricopra entrambe le funzioni, rispetto a Fratelli d’Italia. Noi abbiamo un’altra modalità di approccio: condividendo il percorso del governo, ci fa piacere rivendicare quello che il nostro governo fa in senso positivo".

Dunque c’è una spaccatura? "No, non credo che ci siano problemi interni alla maggioranza. È evidente che in questa fase qualcuno ha esigenze comunicative più marcate e l’argomento banche è sempre sensibile".

Al netto della propaganda politica e delle posizioni divergenti, crede che ci saranno comunque modifiche o interventi significativi sul disegno di legge di Bilancio? "La Manovra è equilibrata, e credo che se ci saranno modifiche, saranno minime, dei piccoli aggiustamenti che non è detto riguarderanno gli istituti di credito. Ma credo che nessuno intenda stravolgerne l’impianto".

Lei, per ciò che riguarda l’impianto generale si ritiene soddisfatto? Qual è il suo giudizio? "È una manovra seria e responsabile. Non fa voli pindarici o promesse irrealistiche ma consolida il percorso avviato, sostenendo i nostri tre pilastri che sono potere d’acquisto, lavoro e sviluppo. Questa Manovra è attenta a occupazione e crescita. È su questo terreno che il governo deve farsi giudicare, non sulle polemiche di giornata".