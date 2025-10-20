Disagio giovanile, una proposta di legge per rilanciare gli oratori

Roma, 20 ottobre 2025 – Gli oratori e lo sport come strumenti educativi, presidi territoriali fondamentali per contrastare il disagio giovanile e favorire la crescita sana delle nuove generazioni. È il messaggio emerso dall’incontro ‘Giovani e oratori: la vita oltre i social’, svoltosi nel pomeriggio di lunedì 20 ottobre presso la Sala Nassirya del Senato. L’iniziativa, promossa dalla senatrice di Noi Moderati, Mariastella Gelmini, ha visto la partecipazione del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, del presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi, della senatrice ed ex atleta paralimpica Giusy Versace, di don Riccardo Pincerato (CEI) e di suor Anna Monia Alfieri, membro del Consiglio nazionale Scuola della CEI. A moderare l'incontro è stato il giornalista Giovanni Terzi.

“Il disagio giovanile, come ha ricordato anche il Presidente Mattarella, è una vera emergenza nazionale – ha sottolineato Gelmini –. La scuola da sola non basta: servono la famiglia, lo sport, le parrocchie e gli oratori. Realtà capaci di offrire relazioni autentiche, sane, reali. Non virtuali”. L’incontro ha posto l’accento sulla funzione educativa degli oratori, luoghi ancora vivi e attivi in molte realtà italiane, con circa 8.000 strutture presenti sul territorio. Da qui l’impegno di Noi Moderati, che – come annunciato dalla stessa Gelmini – ha messo in campo due azioni parlamentari: una proposta di legge per valorizzare e sostenere gli oratori, e un emendamento alla prossima legge di bilancio per rendere strutturale il fondo da 1,5 milioni di euro già introdotto nella precedente manovra (2025–2027).

Secondo il ministro Abodi, dall'inizio della legislatura, il governo sta cercando "di cambiare il paradigma delle generazioni attuali in ogni modo, anche lavorando sui protocolli formativi che riguardano lo sport a scuola, un fattore educativo formidabile", e per il “contrasto all'abbandono, con una serie di bandi per l'inclusione. Credo che gli oratori siano la consacrazione di questo impegno, il luogo dove si riprende ad alimentare la speranza, non soltanto nel decoro dei luoghi, ma anche con un modello formativo, educativo e di gestione”. E ancora: “Il ministro Valditara sta cercando di fare la sua parte, ripristinando alcune gerarchie valoriali. Stiamo cercando di mettere un po’ d'ordine rispetto a un disordine culturale” che è “frutto di strategie di demolizione sistematica di presidi dal punto di vista educativo”, ricorda il ministro, sottolineando l'importanza di “un'azione che bisogna saper riprendere con minore egoismo, in modo meno disarticolato, con una metodologia, seguendo questa comunione di sentimenti che c'è e che ci deve vedere più allineati nel lavoro quotidiano, ognuno nel proprio ruolo”, spiega.

“Nelle prossime settimane presenteremo una misura - la prima nella storia repubblicana - che abbiamo configurato insieme a don Matteo Zuppi", con cui “abbiamo stabilito un programma di attività”, ha concluso Abodi. A fargli eco, gli interventi di Versace, Lupi e dei rappresentanti del mondo ecclesiastico, che hanno evidenziato la necessità di un nuovo patto educativo tra istituzioni, famiglie e realtà territoriali. Una convergenza di voci e sensibilità, tutte tese a ribadire un concetto: per aiutare i giovani a ritrovare sé stessi, occorre tornare a investire nei luoghi della relazione. Quelli dove si impara a crescere grazie a volti, esperienze e responsabilità condivise.