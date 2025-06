Roma, 7 giugno 2025 – Chiamata alle urne per gli italiani: domenica 8 e lunedì 9 giugno si vota per il referendum 2025, meglio sarebbe dire per ‘i’ referendum. Sono infatti cinque i quesiti proposti agli elettori, cinque domande a cui viene chiesto di rispondere SI’ o NO, quattro riguardano il mondo del lavoro, una l’accesso alla cittadinanza italiana. Si tratta di referendum abrogativi: all’elettore viene infatti chiesto se voglia o meno abrogare (eliminare) una determinata norma, con l’effetto di ripristinare lo status quo legislativo precedente all’introduzione della norma stessa. Prima di dettagliare il contenuto dei quesiti, ecco alcune informazioni di servizio.

Gli orari dei seggi

I seggi resteranno aperti domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15. L’importante è presentarsi prima dell’orario di chiusura: nel caso di fila alle urne, tutti quelli che sono arrivati in tempo avranno la possibilità di votare.

Immediatamente dopo le 15 inizierà lo spoglio delle schede e contemporaneamente potrebbero essere diffusi, via tv, gli exit poll, ovvero i sondaggi che stimano l’andamento del voto una certa probabilità statistica. Fondamentale sarà però conoscere il dato di affluenza, per capire se sia stato raggiunto o meno il quorum. Perché il referendum sia valido e dunque abbia effetto sulla normativa vigente – in un senso in un altro – è necessario infatti che abbia votato il 50% degli aventi diritto +1. E questo vale per ogni quesito (la validità del voto viene valutata quesito per quesito e non complessivamente).

Come si vota

Per votare l’elettore dovrà mostrare un documento di identità valido e la tessera elettorale. Lo scrutinatore verificherà la presenza sulle liste elettorali, dopodiché consegnerà un massimo di cinque schede. E’ possibile infatti ritirare solo alcune delle schede, anche una sola. L’elettore parteciperà solamente al quorum dei quesiti corrispondenti. Per votare basterà apporre una croce sul quadrato che racchiude il SI’ o il NO.

Le 5 schede