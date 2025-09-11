Ora la maggioranza punta alla Consulta: "Conflitto di attribuzione su Bartolozzi"

Il caso Bartolozzi, braccio destro di Nordio indagata dalla Procura di Roma per la vicenda Almasri, finisce all’attenzione della Giunta per l’Autorizzazione che è chiamata a vagliare la richiesta del Tribunale dei Ministri nei confronti del titolare della Giustizia, del ministro dell’Interno Piantedosi e del sottosegretario Mantovano. Dopo la notizia dell’iscrizione della capa di gabinetto di via Arenula, FdI, in accordo con tutta la maggioranza, ha sollecitato un approfondimento tecnico agli uffici sulla possibilità di sollevare davanti alla Consulta un conflitto di attribuzione da parte della Camera nei confronti dell’autorità giudiziaria. Le forze di governo fanno quindi quadrato intorno alla figura della potente collaboratrice del Guardasigilli, e cercano una strada per ampliare l’ombrello dell’immunità anche a una figura ‘laica’. La questione è legata alla contestazione che i pm di piazzale Clodio muovono a Giusi Bartolozzi (foto). Per i magistrati romani, così come cristallizzato dal Tribunale dei Ministri nella richiesta di autorizzazione a procedere, l’alto dirigente ha reso false dichiarazioni ai giudici. Un reato tecnicamente slegato dall’omissione di atti di ufficio contestato al numero uno di via Arenula. Per la maggioranza, però, sussiste una connessione "teleologica o consequenziale" con la fattispecie attribuita a Nordio.