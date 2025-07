Onorato e i duecento civici: "Saremo la quarta gamba del centrosinistra unito"

E se la quarta gamba di centro sinistra fosse un movimento di amministratori locali? Sindaci e sindache, consigliere e assessori, tutti pronti a declinare il loro impegno su scala nazionale. Saranno circa duecento, oggi a Fermo, nelle Marche, a condividere questo ideale. "È un grande evento", sorride Alessandro Onorato, 44 anni, alla testa del gruppo, e già che lui di mestiere fa proprio l’assessore ai Grandi eventi nella Capitale.

Onorato, quando siete partiti? "Lo scorso 26 giugno a Roma eravamo in 20. Ne hanno scritto i giornali, sono arrivati i tg e perciò siamo crescuti in fretta".

Oggi che evento sarà? "È la seconda tappa di un percorso che sta creando dal basso un nuovo progetto civico nazionale. Ma è anche l’occasione per sostenere con forza Matteo Ricci. È stato un formidabile sindaco di Pesaro, può far ripartire le Marche e le tre liste civiche che lo sostengono saranno decisive per vincere e governare".

Chi sono questi duecento? Volti, storie, città... "Parliamo di una nuova classe dirigente locale che sta cominciando ad emergere anche sul piano nazionale. Amministratori competenti e desiderosi di dare un contributo. Assessori e consiglieri comunali delle principali città italiane. Da Roma a Napoli, da Firenze a Milano, da Bolzano ad Ancona. E poi tanti sindaci di piccole e medie città".

Faccia un nome e cognome, il primo che le viene in mente. "Angelo Gennaccaro, brillante 40enne, candidato sindaco civico a Bolzano; ha preso il 13,6%, eleggendo sei consiglieri".

Arriviamo a settembre. Cosa si immagina? "Grazie alle tante adesioni spontanee, partiranno i comitati in tutta Italia. Inizieremo un tour che toccherà tutte le regioni. A fine anno costituiremo il nuovo movimento nazionale".

I civici di centrosinistra. "Non siamo terzopolisti ma quartagambisti". La prima gamba resta il Pd: ma riusciranno mai far dialogare sinistra e riformismo? "Schlein ha dato un profilo di governo al Pd ben ancorato a sinistra. In Italia e in Europa. C’è, dunque, un ampio terreno per dare un riferimento a chi si sente democratico ma, per varie ragioni, non intende stare in uno stesso partito con la sinistra. La segretaria Pd è consapevole che serve una presenza interna ed esterna che completi e dia equilibrio alla proposta di alternativa alla destra".

Tradotto: ai moderati ci pensiamo noi. "Non intendiamo fare concorrenza a nessuno e saremo leali e con le leadership dei partiti più grandi. Da Conte alla Schlein. Il nostro compito è allargare. Non certo quello di aggiungere confusione e conflittualità".

Il campo dei federatori infatti, lo sa, è già affollato… "Più che di federatori abbiamo bisogno di cittadini disposti a federarsi. Comunque, più energie si muovono e meglio è. Condivido lo spirito dell’iniziativa di Ernesto Ruffini, la rivitalizzazione del mondo cattolico con Tarquinio e Paolo Ciani. Al momento opportuno, sono sicuro, troveremo il modo di stare assieme, con le diverse sensibilità, per sconfiggere la destra".

Finora si è capito solo che le destre si battono col campo larghissimo. Ma ci saranno pure dei confini? "I confini sono il perimetro del centrosinistra". E con quali contenuti? "Un rinnovato spirito repubblicano, che consideri sacra la libertà e indispensabile la giustizia. Valori fuori moda per la destra di Trump e Meloni. L’ingaggio, infine, è la coerenza rispetto a questa impostazione".

Più Renzi o più Calenda? "Non vedo l’utilità di pregiudiziali. Tuttavia, Carlo Calenda ha scelto la via terzopolista. Io penso, invece che si debba stare o di qua o di là. Matteo Renzi sta combattendo all’opposizione con molta intensità. E ha detto che non cerca ruoli per se stesso; piuttosto la possibilità di dare una mano ad una nuova generazione che ha il dovere di guidare un nuovo processo.