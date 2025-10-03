Ok al piano di pace di Trump

Giorgia Meloni puntava all’en plein e non lo nasconde: "Il piano di pace di Trump è sostenuto dai Paesi europei, dai Paesi arabi, dall’Anp: evidentemente la sinistra italiana ha posizioni più radicali". La premier non riesce a sbancare in Parlamento – non c’è una risoluzione comune per tutti, bensì 9 documenti su Gaza fra Camera e Senato –, ma porta a casa un risultato politico di tutto rispetto: il sostegno alla proposta del presidente americano senza voti contrari alla Camera e con un solo no al Senato (Alessandra Maiorino) bilanciato dal sì di Pier Ferdinando Casini. Azione e Italia viva accettano di votare il testo stringatissimo pro-Trump della maggioranza: la sinistra, in tutte e tre le sue componenti, si astiene. È su questa opzione che le due anime del Pd e le sensibilità parzialmente diverse di M5s e Avs trovano un punto di caduta comune. Per evitare incidenti diplomatici, la minoranza democratica non si pronuncia a favore del centrodestra, però vota la risoluzione di Matteo Renzi, nella sostanza identica. "Mi aspettavo qualcosa di più dall’opposizione", si lamenta il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani (FdI). Ma Antonio Tajani non nasconde la soddisfazione: "Dal voto arriva un messaggio positivo e incoraggiante".

Il ministro degli Esteri ha lavorato di fino per arrivare a dama. Il suo discorso alle Camere è un modello di equilibrio, sbilanciato semmai sul versante della critica al governo israeliano, mai tanto esplicita: "La crisi umanitaria nella Striscia è inaccettabile. La carneficina deve finire. Condanniamo le parole sconsiderate di alcuni ministri israeliani, condanniamo l’atteggiamento aggressivo di alcuni coloni, siamo contrari alla creazione di nuovi insediamenti in Cisgiordania". Ribadisce più volte il disco verde per la nascita dello Stato palestinese: "L’Italia sostiene il sogno di questo popolo di avere un proprio Stato". Certo, sul riconoscimento l’esecutivo non arretra di un millimetro, mantiene cioè le sue condizioni pregiudiziali, che sono identiche a quelli del piano di Trump: disarmo e rinuncia a ogni ruolo politico di Hamas, liberazione degli ostaggi.

Sulla Flotilla, il ministro di Forza Italia a differenza della premier e del collega Matteo Salvini non calca i toni e annuncia in diretta l’ennesima telefonata con l’omologo israeliano Gideon Saar dal quale ha ricevuto rassicurazioni che agli attivisti italiani non sarà torto un capello. Ma non è solo questione di sostanza. La forma in politica conta: al netto dell’appello "a non dividersi" che Tajani rilancia, un discorso tanto conciliante nei confronti dell’opposizione in tre anni di governo non si era mai sentito. Né le parole "cari colleghi" erano risuonate tante volte nell’Aula dagli scranni dell’esecutivo.

L’astensione non significa che i toni siano stati bassi. I leader dell’opposizione hanno martellato impietosamente. L’impostazione di fondo di Fratoianni, Conte e Schlein è tanto simile da suonare concordata. Tutti e tre chiamano in causa la Storia. "È ridicolo il vostro appello all’unità. Possiamo mai condividere il vostro operato, una vergogna storica?", tuona il capo pentastellato. "Nelle pagine più buie della storia resterà scritto ciò che non avete fatto pur avendone il potere", incalza la segretaria del Pd. "L’appello all’unità del ministro è stato tradito dall’attacco della premier a tutti coloro che in questi due anni in cui si è sviluppato il primo genocidio in diretta televisiva della storia dell’umanità, hanno cercato di disobbedire al silenzio", avverte Fratoianni. A parte qualche stecca (il senatore Raffaele Speranzon di FdI definisce "crociera di un mese" la missione della Flotilla) la maggioranza reagisce agli attacchi con una certa souplesse. La parola d’ordine, almeno per i prossimi tre giorni, è fare il possibile per abbassare la temperatura. Non è certo un caso che, pur avendo in tasca il via libera del garante, Salvini la precettazione per lo sciopero odierno abbia deciso di evitarla.