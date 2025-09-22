Oggi lo sciopero per Gaza: "Bloccheremo tutta Italia". Cortei in ottanta città

Scatta oggi la seconda giornata di sciopero generale, dopo quella dello scorso 19 settembre. A indirla, fra le altre, le sigle Usb, Cub, Adl, Sgb e Cobas. Interessati tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata lavorativa. La protesta è "contro il genocidio in Palestina, la fornitura di armi ad Israele, l’economia di guerra e l’aumento delle spese militari ma anche contro lo sfruttamento sul lavoro". Coinvolti dunque l’istruzione, la ricerca e il settore dei trasporti, quest’ultimo con orari e modalità differenti da città a città. In generale, incroceranno le braccia i lavoratori portuali, del trasporto pubblico locale e della logistica, del settore marittimo, le scuole e le università. Sono previste decine di manifestazioni in tutta Italia.

In una nota dell’Usb, si legge l’attesa per qualcosa di molto sentito: "Oggi è prevista una mobilitazione senza precedenti. Ci aspettiamo una partecipazione nell’ordine delle decine di migliaia di persone: nel Paese si sente con forza la necessità di bloccare le attività, per protestare contro il genocidio in corso a Gaza, contro le complicità del governo Meloni con lo stato di Israele, per fermare guerra e corsa al riarmo".

Tra le circa 80 piazze che parteciperanno, c’è Roma con il raduno previsto dalle ore 11:00 a Piazza dei Cinquecento. A Milano l’appuntamento è in piazzale Cadorna alle 10, mentre a Torino il corteo muoverà dalle 10:30 da piazza Carlo Felice. Stesso orario per Bologna, con appuntamento in piazza Maggiore, mentre a Genova l’inizio dal varco Albertazzi del porto è previsto per le 8. Infine a Napoli sono previste due manifestazioni: un corteo da piazza Garibaldi la mattina e uno dall’ex base Nato di Bagnoli nel pomeriggio.

Non mancano le dichiarazioni politiche sullo sciopero generale. "Siamo pronti a bloccare i lavori d’aula - ha avvertito la segretaria del Pd, Elly Schlein – finché la Meloni non verrà a rispondere di quello che il governo italiano sta facendo a Bruxelles sulle sanzioni ad Israele e a New York sul riconoscimento dello stato di Palestina". Anche Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle, ha tuonato contro l’operato del governo: "Si sta trincerando dietro la Commissione Europea che, dopo due anni ormai di genocidio, ha deliberato di sospendere programmi di finanziamento per Israele per la ragguardevole cifra di 14 milioni: ridicoli! Dicono che loro non sono complici, ma lo sono con il silenzio, con le omissioni".