Occhiuto: “La sinistra non capisce il Paese. Vive di promesse senza risultati”

"La coalizione è unitissima. La sinistra non conosce il Paese”. Su Tridico: “Hanno candidato il padre del Reddito di cittadinanza, ha promesso assunzioni, l'abolizione del bollo auto che non si può fare. Non conoscono il Paese che vota in base ai risultati che si fanno, non sulle promesse". Roberto Occhiuto incassa il bis alla presidenza della Calabria – che lui stesso aveva mandato al voto dimettendosi in piena estate dopo un avviso di garanzia – e non risparmia critiche al campo largo sconfitto di centrosinistra. "Nelle Marche hanno candidato uno del Pd (l’eurodeputato Matteo Ricci, ndr) ed è finita con 8 punti di distacco. In Calabria hanno candidato uno dei Cinque Stelle e hanno avuto una sonora sconfitta. Dovrebbero rendersi conto che il campo largo non funziona e che è il caso di creare un'alternativa credibile per gli italiani, ma questo non dobbiamo essere noi a suggerirglielo".

Ha puntato forte, scommettendo tutto sulla fiducia che avvertiva intorno a lui. E ha vinto. Dopo avere sparigliato le carte dimettendosi con un anno di anticipo per non farsi logorare dopo l'avviso di garanzia per corruzione inviatogli dalla Procura di Catanzaro, Occhiuto ha ottenuto la rielezione: è il primo presidente negli ultimi 25 anni di regionalismo calabrese a riuscirci.

"Nessuno dovrebbe dimettersi per un avviso di garanzia"

Occhiuto ha stravinto – secondo gli exit poll ha preso il 60% circa di preferenze (qui il voto Comune per Comune), migliorando il risultato di 4 anni fa quando fu eletto col 54,46% dei consensi - e dimostrato di averci visto giusto a dimettersi e ricandidarsi. Un modo, anche, per sottrarsi al "fuoco amico" che avrebbe potuto palesarsi tra un anno per cercare di costringerlo a mettersi da parte. "Nessuno in un Paese civile dovrebbe dimettersi per un avviso di garanzia", è stato il suo mantra mentre gli avversari del campo progressista lo accusavano di una furbata e di avere preso a schiaffi i magistrati.

Il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani con Roberto Occhiuto, rieletto presidente della Calabria

"Dai calabresi una prova di maturità”

Commentando a caldo la vittoria, ha ribadito il concetto rivolgendosi ai suoi avversari: "Troppe volte le inchieste giudiziarie vengono strumentalizzate per sconfiggere con questa via chi non sarebbe stato sconfitto. Abbiamo impedito questo. Sono orgoglioso dei calabresi che hanno dato grande prova di maturità". Nel corso della campagna elettorale, il riconfermato presidente ha insistito molto su quello che è stato fatto nel corso di quattro anni, tanto da coniare lo slogan "in 4 anni di più che in 40", battendo sulla sanità - i nuovi ospedali, la sistemazione dei conti che porterà alla fine del commissariamento - sui finanziamenti avuti dal governo per le infrastrutture, sulle riforme "dei tanti carrozzoni che esistevano". Parole che, evidentemente, hanno fatto presa sull'elettorato calabrese.

La festa nel comitato elettorale in un albergo di Gizzeria

Roberto Occhiuto ha atteso i primi exit pool nel suo comitato elettorale, allestito in un noto albergo a Gizzeria, sul Tirreno catanzarese, e quando il dato non lasciava più adito a dubbi è sceso in sala stampa per un primo commento con a fianco il segretario del suo partito Antonio Tajani, tra l'entusiasmo dei sostenitori tra i quali i parlamentari di Fi Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo. Dopo avere ringraziato i leader dello schieramento, Occhiuto ha voluto ringraziare anche il suo competitor per gli auguri ricevuti. A Tridico, ha anche rivolto due inviti, "collaborare con me in qualsiasi ruolo decida di farlo e a pacificare questa regione dopo una campagna elettorale anche violenta".

L’agenda di Occhiuto per la Calabria

I toni, in effetti, spesso sono stati aspri e non sono mancati i colpi sotto la cintura. Una stoccata, pur "senza fare polemica", al campo progressista comunque l'ha data sottolineando che con le loro proposte - "reddito di dignità, assunzione di 7000 forestali, 3000 Lsu, l'abolizione del bollo" - hanno dimostrato "che avevano in mente una Calabria che per fortuna non esiste più perché si sta affrancando dall'assistenzialismo". Adesso, però, tutto questo è il passato. Lo sguardo di Occhiuto è già rivolto al futuro. Non per niente già venerdì scorso, sui social, ha illustrato la sua agenda per questa settimana. Un'agenda ricca di impegni che Occhiuto vuole rispettare.