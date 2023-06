Occhetto: “Berlusconi il primo populista. Attaccarlo sul piano morale è stato un errore”

Roma, 12 giugno 2023 – Achille Occhetto, con la “gioiosa macchina da guerra”, lei è stato il primo avversario di Silvio Berlusconi quasi trent’anni fa. Qual è stato oggi il suo primo pensiero?

“Mi ha molto colpito la sua morte, anche perché rappresenta un momento importante della vita politica nazionale e anche della mia vita politica personale. E dunque ho rivisto un po’ il film di tutta questa storia e colgo l’occasione per fare le condoglianze alla famiglia”.

Come è stato il rapporto con lui?

“Ricordo che il rapporto con lui è stato sempre del tutto rispettoso sul piano personale: non c’è stato mai nessun attacco personale e nessuna contumelia. Ciò non toglie che sul piano politico il mio giudizio rimane estremamente severo”.

Uno dei momenti clou del suo film con Berlusconi fu il duello in tv: come lo ricorda?

“Lo ricordo come un incontro pacato, molto pacato, da parte mia che ragionavo come si faceva in quelle occasioni. E ricordo invece toni meno pacati da parte di Berlusconi e l’esordio delle prime battute populiste, come quella sull’avvento del comunismo, quando il comunismo era finito già sul piano internazionale. Ricordo bene anche la sua promessa, ugualmente populista, del milione di posti di lavoro”.

Ha avuto modo di incontrarlo successivamente?

“No. Come sa, successivamente ho dato le dimissioni e dunque non ho avuto più modo di vederlo”.

Il Cavaliere comincia l’avventura politica con la discesa in campo: allora ve l’aspettavate? Come andò?

“In verità nessuno se l’aspettava e basta leggere i giornali dell’epoca per rendersi conto. Il segreto della sua vittoria fulminea fu la sorpresa, anche se in realtà la sua discesa in campo era stata preparata da tempo, ma siamo venuti a saperlo solo dopo. Era stata preparata attraverso la bonifica di un terreno a lui favorevole sul piano culturale con l’azione delle sue televisioni e anche con il coagularsi di una serie di interessi imprenditoriali e politici”.

A che cosa si riferisce?

“Basta ricordare la famosa frase di Gianni Agnelli che sicuramente non lo amava, ma che disse: dobbiamo appoggiarlo perché se vince lui vinciamo tutti noi, se perde, perde soltanto lui. Ebbene, questa frase è l’epigrafe della sua discesa in campo perché vuol dire che tutto un mondo di interessi in modo sotterraneo si preparava a schierarsi per sostenerlo”.

La sorpresa riguardò anche l’esito del voto o solo la sua discesa in campo? Vi aspettavate di perdere le elezioni?

“L’esito, come quantità di voti da lui presi, no. Il fatto, però, che non avrebbe vinto la coalizione dei progressisti da me guidata, sì. Lo sapevamo. Tanto è vero che il nostro obiettivo era fare successivamente un governo con la Dc-Popolari e i socialisti. Ma mentre noi nell’insieme dei voti, tra Pds e Rifondazione, abbiamo retto e, anzi, abbiamo guadagnato 4 punti, la Dc crollò. E fu il crollo del centro, che non ci aspettavamo, a favorire Berlusconi”.

Che cosa la colpì allora dell’arrivo sulla scena del Cav?

“L’ho visto fondamentalmente come un modo nuovo di fare politica al cui centro c’era da un lato il richiamo alla cosiddetta rivoluzione liberale, di cui non si è vista un’ombra e, dall’altro, uno spregio totale delle regole che gli permettevano di mettere insieme il diavolo con l’acqua santa, partiti nazionalisti con partiti separatisti, tutti collegati al mito di una personalità che, essendosi fatta da sola, avrebbe salvato il Paese”.

Quale era la cifra del cambiamento che intravide?

“Si vedeva in nuce il laboratorio di qualche cosa di nuovo che era il populismo che avrebbe avuto le sue propaggini in seguito anche all’estero”.

Era l’inizio di quello che sarebbe successo dopo?

“In parte, perché il processo andò avanti a valanga con eventi anche esterni che lo hanno favorito. Il vento populista è stato sostenuto anche dalla crisi del 2008 e dunque dalla debolezza della sinistra nell’essersi appiattita sulle politiche neoliberiste che avevano creato grande disagio popolare, con la destra che ha avuto buon gioco a cavalcare l’onda della protesta”.

C’è qualcosa da salvare del berlusconismo?

“Salvare è difficile. Il suo, a differenza di altri populismi, è stato un populismo bonario, con una faccia paternalistica. Lui univa la bonarietà e il paternalismo a una cattiveria politica di fondo. Era del tutto incapace di stare alle regole”.

Come è stata la sinistra con Berlusconi? Che opposizione ha fatto?

“La sinistra italiana non ha saputo combatterlo nella sua natura essenziale. Si è abbandonata a una visione puramente superficiale, di costume, invece di andare contro la sostanza della strategia messa in campo. E ha avuto, anzi, anche una fase di compromissione con il berlusconismo”.

È stato un errore attaccarlo sul piano moralistico?

“Sì. Assolutamente”.