Nuovo test in Medicina. Polemica sui corsi-truffa

La fine dell’estate si avvicina e chi a giugno ha superato lo “scoglio” della maturità, adesso trova davanti a sé il “mare” universitario. Un nuovo mondo che, per chi aspira a diventare un medico, ha da poco cambiato le proprie regole. Da settembre 2025 i corsi di medicina saranno aperti a tutti, ma solo per i primi sei mesi. Durante questo semestre, tutti gli studenti iscritti seguiranno solo tre corsi: chimica, fisica e biologia. Al termine di questo periodo dovranno poi sostenere tre prove d’esame simultanee a livello nazionale che stabiliranno gli effettivi nuovi iscritti al corso attraverso una graduatoria nazionale.

Questa spada di Damocle che pende sui neo-iscritti al corso è già diventata terreno di dibattito. Sono diversi gli annunci online che pubblicizzano corsi di preparazione al test con una "riuscita assicurata del 95% degli iscritti". Dati ovviamente inventati in quanto l’esame non è ancora mai stato svolto. Molti corsi però sostengono di poter anticipare le domande frequenti sottoposte agli studenti. Altri, rivendicano di poter replicare la difficoltà delle domande. Per contrastare la truffa si è subito spesa la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che ha comunicato di aver "dato mandato di segnalare all’Antitrust i tanti messaggi pubblicitari. Vogliamo capire se dietro ci sia pubblicità ingannevole o messaggi fuorvianti capaci di creare facili illusioni tra gli studenti. Per anni l’accesso a questa facoltà si è basato su test a crocette con quesiti spesso generici, che hanno spinto molti ragazzi e famiglie a investire ingenti somme in corsi privati. Ora non serve più. Con l’introduzione del semestre aperto abbiamo intrapreso una strada nuova e più giusta: l’accesso libero".

Sul tema insorgono le opposizioni che, attraverso una nota della deputata M5s Marianna Ricciardi, parlano di "corsi da 880 a 3.500 euro che promettono scorciatoie inesistenti. Come chiunque poteva prevedere, tranne la ministra Bernini, chi prima offriva corsi per sostenere con successo il test di ammissione ora li propone per superare il semestre filtro. Nonostante l’avessimo avvertita più volte, Bernini ha voluto fare la bella addormentata nel bosco, vaneggiando la fine del ‘business dei test’".

Libero Stracquadanio