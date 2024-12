Nuovo Codice della Strada: sanzioni più severe per guida in stato di ebbrezza e uso del cellulare

Capisco che mi attirerò qualche maledizione. Conto che il 99% degli italiani capisca. Così il ministro Matteo Salvini commenta l’entrata in vigore da oggi del nuovo Codice della Strada, che prevede l’inasprimento delle sanzioni per chi guida ubriaco o drogato o usa il cellulare al volante, ma anche una stretta sui monopattini con obbligo di targa, casco e assicurazione mentre gli automobilisti dovranno rispettare una distanza minima di un metro e mezzo durante il sorpasso di una bicicletta.

Il cellulare alla guida e l’alcol

Multa da 250 a mille euro con sospensione automatica della patente per una settimana se si hanno almeno dieci punti per chi usa il cellulare alla guida. Con meno di dieci punti i giorni diventano 15. In caso di recidiva la multa arriva a 1.400 euro, la sospensione a tre mesi e la decurtazione da otto a dieci punti. Stretta anche per l’alcol e gli stupefacenti: con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro sono previsti l’arresto e un’ammenda da 800 a 3.200 euro.

Alcoltest e alcolock

La sospensione della patente va dai sei mesi a un anno. Se l’alcoltest supera gli 1,5 grammi la pena è compresa da sei mesi a un anno e la multa va da 1.500 a seimila euro, mentre la patente verrà sospesa per un termine compreso tra uno e due anni. Sempre in caso di superamento del limite massimo alla patente verrà aggiunta la dicitura "limite dell’uso", che indica che il possessore può guidare solo se ha il tasso alcolemico a zero. E potrà guidare solo veicoli muniti di alcolock, ovvero il dispositivo che blocca il motore se il conducente ha bevuto. Per la droga le sanzioni scattano con la positività al test, a prescindere dallo stato di alterazione psico-fisica. Non sono compresi in questa fattispecie i consumatori di cannabis terapeutica.

Eccesso di velocità e ZTL

Per chi supera anche solo di dieci chilometri, ma non oltre i quaranta, il limite di velocità è prevista una sanzione da 173 a 694 euro. Con la recidiva e in caso di violazione commessa all’interno di un centro abitato la multa sale tra i 220 e gli 880 euro. La sospensione automatica della patente va dai 15 ai 30 giorni. La circolazione urbana e quella nelle zone a traffico limitato si imporranno solo in base a esigenze di riduzione di emissione di inquinanti o per la tutela del patrimonio culturale e ambientale.

Abbandono di animali e autovelox

Per chi abbandona gli animali in strada la sanzione sarà la revoca o la sospensione della patente da sei mesi a un anno. Con incidenti che provocano morti o feriti si rischiano fino a sette anni di carcere. Se si prendono più multe con l’autovelox nello stesso tratto stradale in un periodo di tempo di un’ora si paga solo la sanzione più grave aumentata di un terzo. Lo stesso principio vale per l’entrata ripetuta in Ztl. Vengono aumentate anche le pene per l’omicidio stradale e per quello aggravato dalla violazione delle norme, così come per le lesioni e le lesioni gravissime.

I neopatentati

Cambiano anche le regole per i neopatentati. Sale da uno a tre anni il divieto di guida per le auto più potenti, ma solo per chi prende il documento di circolazione dopo l’ok alla legge. Si allenta però la soglia. Il limite riguarderà la potenza superiore a 75kW/t e quella massima di 105 kW/t. Fino a ieri il limite era di 55 kW/t e 70kw/h. Il tasso alcolemico dei neopatentati dovrà essere a zero per i primi tre anni alla guida. Chi ha meno di 21 anni viene trovato senza patente e alla guida in stato di ebbrezza non potrà portare l’auto fino ai 24.