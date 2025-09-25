Nuovi attacchi alla Flotilla

"Gratuita, pericolosa, irresponsabile". Non lesina aggettivi lapidari Giorgia Meloni per deprecare il viaggio della Flottilla diretta a Gaza per portare non molti aiuti umanitari rispetto all’eco mediatica della missione di solidarietà nei riguardi della crisi umanitaria nella Striscia occupata da Israele che sta mobilitando le coscienze europee e italiane. Ed è probabilmente questo, il fatto di non trovarsi per la prima volta in sintonia col sentimento generale del Paese, che innervosisce la premier. Esprimendo una "condanna totale" per l’attacco dell’altra notte alle imbarcazioni nel corso del primo incontro da molto tempo coi cronisti che l’hanno seguita all’assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, Meloni non riesce a trattenere l’irritazione: "Non c’è bisogno di rischiare la propria incolumità, di infilarsi in un teatro di guerra per consegnare aiuti a Gaza che il governo italiano avrebbe potuto consegnare in poche ore", manda a dire, richiamando tutti alla "responsabilità". A cominciare dai parlamentari italiani imbarcati con la Flottilla, cui rimprovera, con inusitata insensibilità per le libere prerogative istituzionali, di essere pagati per lavorare nelle istituzioni e non "costringere le istituzioni a lavorare per loro".

Meloni si riferisce al fatto che il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha inviato una fregata per l’eventuale assistenza alle 50 imbarcazioni, con imbarcati cittadini di 44 Paesi, che al momento incrociano a sud di Cipro (dove la premier vorrebbe consegnare gli aiuti della Flottilla, se gli attivisti saranno d’accordo): circa 600 miglia, oltre mille chilometri, distanti dalle acque territoriali di Israele e le coste di Gaza. Dopo aver sentito partire Dancing queen degli Abba (evidente riferimento alle immagini di ballo della partenza trasmesse in rete) sul canale 16 del Vhs riservato alle emergenze in mare, l’altra notte la Global Sumud Flottilla, che tra inglese e arabo significa "Flotta mondiale della resilienza", è stata bersaglio per circa quattro ore di attacchi da parte di droni che hanno sganciato ordigni sonori, urticanti e incendiari, provocando danni a una dozzina di imbarcazioni. "Atto gravissimo", a detta dei portavoci. Che per coincidenza, che non esistono, ha colpito tra gli altri proprio il veliero dove erano imbarcati i parlamentari italiani. L’Onu ha disposto un’inchiesta. Difficile, del resto, che droni da Israele abbiano ben mille costosi chilometri di autonomia da Israele; più facile che la Flottilla sia osservata non di lontano.

A cominciare soprattutto dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il governo è impegnato sin dall’inizio della missione umanitaria a chiedere a Israele "incolumità" per i pacifisti italiani e non solo. Tutte decisioni istituzionali ineccepibili. Ma che al tempo stesso lasciano a maggior ragione esposta la posizione di Meloni. Non è un caso che negli ultimi giorni la premier abbia deciso la svolta in favore del prossimo futuro riconoscimento condizionato dello Stato palestinese attraverso una mozione parlamentare di maggioranza che lo vincoli alla liberazione dei sequestrati e la messa fuori gioco di Hamas, come del resto chiedono anche altri governi, dalla Francia all’Arabia saudita, che hanno già proceduto alle formalità. Per la prima volta la leader del centrodestra si rende conto di non essere in sintonia col sentimento prevalente nel Paese e persino di una parte della sua stessa maggioranza, a differenza dell’opposizione che invece sulla crisi umanitaria di Gaza ha riconquistato tutta la sinergia col proprio popolo. Stretta tra la fedeltà atlantica agli Usa e l’opinione pubblica montante nel Paese, Meloni reagisce come una fiera in gabbia. Difatti accusa: "Quello che accade in Italia non ha come obiettivo alleviare la sofferenza della popolazione di Gaza, ma attaccare il governo italiano".