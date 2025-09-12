Nordio torna alla carica:: "Il caso era politico, ma è stato messo in mano ai pm"

Sul caso Almasri il ministro Carlo Nordio (foto) torna l’attacco. Per il Guardasigilli era una "questione esclusivamente politica", da trattare in Parlamento, ma che è stata "volutamente" messa "nelle mani della magistratura". Il ministro non fa nomi ("non dico chi, come e quando") ma dalle sue parole emerge la sua convinzione che nella vicenda del generale libico, accusato dal Cpi di crimini contro l’umanità, c’è stata una volontà a "giurisdizionalizzarla". Parole che arrivano a 24 ore di distanza dalla seduta della Giunta per le autorizzazioni della Camera che deve vagliare la richiesta avanzata dai giudici oltre che per Nordio, accusato di omissioni di atti di ufficio e favoreggiamento, anche per il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi e per il sottosegretario Alfredo Mantovano a cui vengono contestati, a seconda delle posizioni, il favoreggiamento e il peculato. Una riunione durante la quale è approdato il caso della Capo di gabinetto di via Arenula, Giusi Bartolozzi, finita nel registro degli indagati per l’accusa di false comunicazioni al pm. La maggioranza fa quadrato e si dice pronta ad arrivare fino alla Consulta per tentare di estendere l’immunità anche al braccio destro di Nordio. Al momento, però, la road map stilata ad inizio settembre dalla Giunta non ha visto modifiche: il calendario è stato confermato con l’obiettivo di arrivare al voto il 30 settembre e poi in Aula nei primi giorni di ottobre.