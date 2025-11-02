Nordio scalda la corsa al referendum (politico). “No a dimissioni in caso di sconfitta”

Roma, 2 novembre 2025 – Dimissioni? Manco a parlarne. Se la premier Giorgia Meloni ha sempre badato bene dal collegare la sorte del proprio ufficio alla riforma costituzionale della giustizia bandiera di Forza Italia, come confermato ieri dal “non penso proprio” del ministro della Difesa Guida Crosetto, anche il Guardasigilli Carlo Nordio esclude di abdicare in caso di sconfitta al referendum: “Resterei sicuramente deluso – fa sapere –, ma non metterei in difficoltà il governo con le mie dimissioni”.

Un referendum politico Il ministro Nordio scalda la corsa Ma esclude dimissioni (come Meloni) Il centrosinistra è quasi tutto schierato ufficialmente per il no alla riforma E il sottosegretario Mantovano guarda già ai prossimi interventi del governo

Come la pensano gli italiani

Stando ai rilevamenti demoscopici, d’altronde, la ragioni – prevalentemente ignorate – della riforma e della crescente diffidenza verso il potere delle toghe per il momento avrebbero il vento in poppa. Tra il 40 per cento di informati, secondo un rilevamento ‘Izi’ il 70 si dichiara a favore della riforma; mentre per Noto il 57% sarebbe favorevole, il 22 contrario e il 21 indeciso. Sta di fatto che la vicenda referendaria sul merito della riforma riguardo alla separazione delle carriere tra pm e giudici (comprensiva di due distinti Csm che prevedono il sorteggio della componente togata per arginare la degenerazione correntizia) si viene sempre più caricando di motivazioni, argomentazioni e polemiche politiche che esulano anche in larga parte la sostanza della modifica dell’ordinamento costituzionale. A cominciare esattamente dalle prese di posizione di governo e opposizione.

Shlein: "Serve al governo per avere mano libera”

Il Campo largo di centrosinistra, larghissimamente schierato contro la riforma anche a scapito della tradizione garantista di matrice liberale e socialdemocratica, ha scelto sin dal primo momento di imbastire la campagna referendaria in ordine all’allarme per l’attacco alla magistratura e alla democrazia stessa. “Non è una riforma della giustizia – contesta la segretaria dem Elly Schlein – serve al governo per avere mano libera”. Mentre Giuseppe Conte, da leader del movimento pentastellato più giustizialista di tutti, paventa che “sta tornando la casta”.

Non tutto il centrosinistra è tuttavia posizionato sulla trincea manichea e allarmistica scelta dalle leadership. Lo dimostrano il sostegno esplicito di Azione, la posizione defilata di Italia viva e quelle critiche interne al Pd, da Goffredo Bettini al costituzionalista Stefano Ceccanti, cui potrebbero associarsi altri per ragioni non solo di merito ma di contenzioso politico con la linea del Nazareno. Ma anche quella dell’ex ministro Antonio Di Pietro, che si dichiara favorevole alla riforma che, stabilendo la parità tra accusa e difesa, “completa l’ordinamento costituzionale della magistratura” e che a suo avviso l’endorsement azzurro può solo danneggiare. Il tono di voce dell’ex simbolo di Mani Pulite, critica anche nei riguardi del correntismo interno alla magistratura e favorevole al sorteggio tra “persone qualificate” del Csm, rimane tuttavia quasi isolato nel panorama politico.

Che la politicizzazione del tema giustizia abbia preso il sopravvento lo dimostrano le parole del sottosegretario alla presidenza del consiglio ed ex magistrato Alfredo Mantovano, che ieri non ha lesinato accuse in tv. “I pieni poteri”, a suo avviso, sono quelli della magistratura che “per via giudiziaria blocca la politica dell’immigrazione impedendo le espulsioni” oppure “la politica industriale fermando gli impianti” o ancora “non dà seguito alle indagini per i disordini a Roma”.

Prospettando un prossimo intervento governativo in tema di responsabilità civile dei magistrati, materia di un referendum approvato nel lontano 1987 e sempre disatteso, Mantovano rileva riguardo all’influenza dei pm sui gip che, “quando una procura è forte e il gip ha poco tempo per leggere gli atti sì”, può accadere. Parole giudicate “sbagliate e oltraggiose” dal consigliere del Csm Marcello Basilico.