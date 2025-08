Caso Almasri, tensione governo-magistratura. Nordio indignato con Parodi (Anm). Che però chiarisce: mai tirato in ballo la sua capo di gabinetto

Roma 5 agosto 2025 – E’ scontro tra il presidente dell'Anm Cesare Parodi e il ministro della Giustizia Carlo Nordio sul caso Almasri. Succede il giorno seguente alla richiesta di autorizzazione a procedere per il Guardasigilli, il ministro Piantedosi e il sottosegretario Mantovano (per Giorgia Meloni è stata chiesta invece l’archiviazione). Nordio accusa il magistrato di “invasione di campo”, dopo un commento alla vicenda del leader del sindacato delle toghe. "Un processo dove vengono accertati magari in via definitiva certi fatti ha evidentemente un ricaduta politica, neanche tanto indirettamente, sulle persone coinvolte" ha detto Parodi. Parole pronunciate a Radio anch'io, interpretate dai più, nel contesto della trasmissione, come un riferimento a Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto di Nordio. Indignato il ministro della Giustizia: “Sono sconcertato dalle parole di un presidente Anm considerato, sino ad ora, equilibrato. Non so come si permetta di citare la mia capo di gabinetto, il cui nome per quanto almeno mi risulta, non è citato negli atti. In caso contrario dovrei desumere che Parodi è a conoscenza di notizie riservate. Quanto all'aspetto politico, considero queste affermazioni, fatte da un autorevole rappresentante Anm, una impropria ed inaccettabile invasione di prerogative istituzionali”.

Anche Antonio Tajani si è detto “basito” dall’intervento di Parodi: “Mi sembrano una vendetta”. “C’è stata un'invasione di campo, peraltro singolare. E' una reazione incomprensibile", ha aggiunto Tajani.

La smentita di Parodi

Il presidente dell’Amn ha però smentito di aver fatto riferimento a Bartolozzi nel suo discorso, “come si può evincere dalla stessa registrazione della puntata dell'intervista radiofonica andata in onda stamattina. Ho invece sviluppato un ragionamento generale che prescinde dall'inchiesta in corso”. "Ha assolutamente ragione il ministro – dice ancora il sindacalista – a dire che in caso contrario sarebbe stata un'invasione di campo, approccio che non mi appartiene né culturalmente né caratterialmente”.

La ‘pax’ di Gasparri

"Prendo atto con soddisfazione della precisazione del presidente dell'Anm Parodi – dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri – il quale ha chiarito di non aver fatto diretto riferimento alla dottoressa Bartolozzi o ad altri esponenti politici che sono stati, invece, impropriamente citati da un conduttore di Radio Anch'io il quale, evidentemente, dovrebbe essere più cauto nella sua conduzione. Do quindi atto volentieri al dottor Parodi della precisazione fatta".

Anm: “Meloni, la responsabilità politica non coincide con quella penale”

Di responsabilità politica parla esplicitamente Parodi a proposito di Giorgia Meloni, quando dice “che la premier sulla vicenda Almasri, come normale che sia essendo il capo del governo, si sia assunta la responsabilità politica, che non sempre coincide con quella penale. Sono due cose diverse". Ieri la presidente del Consiglio ha definito assurdo il fatto che la sua posizione nel caso Almasri sia stata archiviata mentre per i ministri possa essere chiesta l'autorizzazione a procedere.