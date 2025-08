Francesca Albanese candidata al Nobel per la Pace: 160mila firme per la relatrice Onu a Gaza sanzionata da Trump

Roma, 6 agosto 2025 - L’Italia è dalla parte di Francesca Albanese. Sono oltre 160mila le firme di intellettuali, attivisti e semplici cittadini per la candidatura al Premio Nobel per la Pace della relatrice speciale dell’Onu per i diritti umani nei territori palestinesi occupati.

Dall’attore ebreo Moni Ovadia al fisico quantistico Carlo Rovelli, lo scrittore Massimo Carlotto, il vignettista satirico Vauro e Jacopo Fo: tante le personalità che si stanno mobilitando a sostegno della giurista 48enne finita al centro delle sanzioni Usa, annunciate dal segretario di Stato Marco Rubio al Palazzo di Vetro.

Una figura scomoda quella di Francesca Albanese, che fin dall’inizio della guerra nella Striscia di Gaza sta denunciando i “crimini di guerra” e le “violazioni dei diritti umani” da parte delle milizie israeliane armate dal governo Netanyahu. Una posizione critica, rimasta per anni una voce isolata fuori dal coro, che ha portato prima le autorità di Tel Aviv a vietarle l'ingresso in Israele, poi sono arrivate anche le sanzioni Usa.

"Sono impressionata (e commossa) da quante persone si esprimano in difesa del mio lavoro. Essere uniti contro gli abusi è fondamentale, e ancora più fondamentale è fermare il genocidio. INSIEME POSSIAMO FARLO”. Lo ha scritto Francesca Albanese su X, commentando la mobilitazione popolare a suo sostegno.

Al momento, le raccolte firme principali a sostegno di Albanese sono due: “We are butterflies!” (Siamo Farfalle) su Change.org ha raccolto oltre 60mila adesioni – molti i volti noti tra intellettuali e attivisti, la cosiddetta ‘società civile’ sempre pronta a mobilitarsi quando ad essere calpestati sono i diritti umani, tra cui anche Patrick Zacky – mentre la petizione di Avs su ‘Metti la firma’ ha superato la quota delle 100mila adesioni.

Oltre all’altissimo valore simbolico del Premio Nobel, la mobilitazione popolare che si sta sollevando intorno a Francesca Albanese punta, come spiegano da Avs, a “riaffermare il primato del diritto internazionale sugli interessi geopolitici, offrire un ombrello di sicurezza a tutti i difensori dei diritti umani sotto attacco, dare nuova speranza alle vittime che vedono negate verità e giustizia”.

All’inizio di luglio il segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato le “sanzioni personali” degli Stati Uniti contro Francesca Albanese "per i suoi sforzi illegittimi e vergognosi di sollecitare un'azione della Corte penale internazionale contro funzionari, aziende e dirigenti statunitensi e israeliani".

"La campagna di guerra politica ed economica di Albanese contro gli Stati Uniti e Israele non sarà più tollerata. Saremo sempre al fianco dei nostri partner nel loro diritto all'autodifesa", ha dichiarato Rubio all’Onu.

"Queste sanzioni sono state emesse appena pochi giorni dopo che Francesca Albanese aveva pubblicato un suo nuovo report in cui descrive come le aziende abbiano tratto profitto dall’occupazione illegale da parte di Israele, dal suo brutale sistema di apartheid e dal suo genocidio tuttora in corso nella Striscia di Gaza”, fanno sapere da Amnesty International.

“Francesca Albanese è diventata il bersaglio ufficiale della macchina del fango israeliana, anche attraverso inserzioni a pagamento su Google Ads e pagine diffamatorie create dal governo israeliano e della rappresaglia diplomatica statunitense con Trump che annuncia, per bocca del segretario di Stato Rubio, sanzioni individuali nei confronti della giurista”.

Inizia così il testo della petizione “Siamo Farfalle!”, la petizione è stata lanciata da un gruppo di donne - Eliana Como del direttivo nazionale Cgil, la vicepresidente Arci Raffaella Bolini, Elena Mazzoni, attivista ambientale, e le giornaliste Monica di Sisto, Francesca Fornario e Rosa Lella e da Eleonora Forenza del segretariato della Sinistra Europea – che nel titolo riprende una frase da un libro di Francesca Albanese.

“È ‘colpevole’ di aver messo alla luce, con i suoi rapporti come Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati – continuano le promotrici della petizione popolare – i crimini del governo Netanyahu e il business del genocidio, indicando con precisione e metodo i nomi delle aziende che traggono profitto dall’economia di guerra israeliana”.

La 48enne pugliese Francesca Albanese, è una giurista e docente esperta in diritto internazionale e diritti umani, specializzata in diritti umani e Medio Oriente. Dal 2022 ricopre il ruolo di Relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati.

Le sue posizioni sono critiche e decise. Non si è mai tirata indietro di fronte alle ingiustizie di Gaza – criticando fortemente le azioni compiute dall’Idf nella Striscia – nemmeno quando la politica internazionale era tutta dalla parte di Israele.

Al Palazzo di Vetro ha chiesto più volte il cessate il fuoco immediato tra Israele e Hamas, parlando di un “grave pericolo di una pulizia etnica di massa”. E ha chiesto alla comunità internazionale di prendere posizione per “prevenire e proteggere le popolazioni dai crimini atroci".

Ma la goccia che ha fatto scattare la dura reazione dell’amministrazione di Donald Trump è stato l’aver lanciato sul tavolo del Consiglio Onu per i diritti umani la ‘bomba’, dichiarando i “fondati motivi” per cui bisognerebbe parlare di “genocidio” nei confronti dei palestinesi. Lo aveva scritto anche nel suo rapporto, pubblicato a marzo, dal titolo "Anatomia di un genocidio".