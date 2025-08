"Niente cani sul taxi". Turista non vedente viene lasciata a terra

Katia, una donna cieca, di origini portoghesi, da tempo residente in Emilia-Romagna, è stata rifiutata, insieme al compagno, anche lui ipovedente, da un tassista alla stazione ferroviaria di Pescara. Motivo? La coppia era accompagnata dal cane guida. Il tassista è stato categorico: "Niente cani sul mio taxi", contravvenendo alla legge che garantisce alle persone non vedenti il diritto di viaggiare con il proprio cane guida su tutti i mezzi pubblici, taxi compresi. Nonostante l’intervento della Polizia Ferroviaria, che ha cercato di convincere il tassista riottoso, la donna è stata lasciata a piedi e poi aiutata a trovare un altro mezzo.

Il fatto è stato segnalato alla polizia municipale, che potrebbe sanzionare il conducente con una multa amministrativa da 500 a 2.700 euro (come avvenuto qualche tempo fa a Fiumicino). Con accanto la sua amata Dinka – una Hovawart di cinque anni e mezzo che ha addestrato autonomamente durante il lockdown – Katia spiega che era "da un bel po’ di tempo che non mi succedeva un rifiuto così" e "mi sono sentita spiazzata". Erano arrivati in treno da Bologna, volevano prendere un taxi per andare a Montesilvano, e invece il niet urticante e inatteso. "È stato uno choc. Quando ci ha detto che non potevamo salire a bordo, ho spiegato gentilmente che la legge sui cani guida è chiara, ma lui si è mostrato noncurante ed è andato via. Non sapendo più come fare, ho chiamato il 112 e nel frattempo è arrivata la Polfer. Grazie al loro intervento siamo riusciti ad arrivare in hotel".

Con il passare delle ore, però, intorno alla coppia si è creata una rete enorme di solidarietà. I sindaci di Pescara e Montesilvano, Carlo Masci e Ottavio De Martinis, hanno incontrato Katia e le hanno presentato le scuse per l’accaduto spiegando l’impegno per l’inclusione. Lo stesso ha fatto Antonio Abbagnale, presidente del Cotape (il consorzio dei taxi di Pescara) che ha garantito una corsa gratuita alla coppia sabato, giorno della ripartenza. "Ci andrò io personalmente", ha affermato. "Scuse accettate. All’inizio ho avuto un po’ di timore, perché è la mia prima volta in Abruzzo e quello è stato il primo impatto, temevo una battaglia continua. Invece, per fortuna, è stato un episodio isolato. Mi sono sentita trattata con disponibilità e affetto ovunque io sia andata con la mia cagnona". Poi trasmette il suo messaggio: "Vorrei che si capisse che non è solo una questione legale, ma di dignità e libertà. La discriminazione è un ostacolo all’inclusione e alla piena partecipazione alla vita sociale". Parole riprese dalla ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, che commentando l’episodio parla della necessità di un "salto culturale, non bastano i fondi, non bastano le leggi, serve un cambio di sguardo e una maggiore sensibilizzazione che coinvolga tutti".