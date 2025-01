NextGenerationEU, come i fondi europei hanno migliorato la vita dei giovani

Roma, 14 gennaio 2025 – C’è Federico, un giovane sardo che ha realizzato il sogno di trasferirsi e studiare all’Università di Bologna grazie a una borsa di studio finanziata dal PNRR. C’è Imma, amministratrice delegata nel settore digitale che ha sviluppato contenuti per le scuole e gli studenti attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie. E poi c’è Lucia, attrice di teatro, agevolata nel suo percorso di autonomia grazie a un’abitazione dedicata alle persone con disabilità, ristrutturata con fondi PNRR. Federico, Imma e Lucia sono tre dei giovani che hanno ricevuto benefici concreti dal NextGenerationEU per i cittadini. Le loro storie sono state raccontate oggi a Roma, ad Esperienza Europa, lo spazio dedicato a David Sassoli, in occasione del lancio della campagna italiana che racconta l’impatto positivo del piano di ripresa NextGenerationEU sulla vita delle persone e delle comunità locali.

Da sinistra: Imma, Federico e Lucia

Federico è un esempio concreto di come i fondi NGEU siano stati investiti anche per abbattere le barriere economiche e territoriali, favorendo l’accesso dei giovani all’istruzione e alla formazione, mentre per Imma il PNRR mira a favorire la partecipazione delle donne nel mercato del lavoro e a sostenere l’imprenditoria femminile. Ma gli esempi sono tantissimi e le loro sono soltanto alcune storie simbolo.

Fitto: “Presentiamo frutti di un lavoro iniziato nel 2020”

“Il lavoro che svolgiamo con dedizione risulta ancora più gratificante quando lo tocchiamo con mano – ha detto Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la coesione e le riforme –. Un lavoro che non si limita a parlare del futuro, ma si concentra sul presente. Oggi presentiamo i frutti di un lavoro iniziato nel 2020 e le vostre storie dimostrano chiaramente che la decisione della Commissione di scommettere sul futuro è stata una scelta coraggiosa ma soprattutto vincente”.

Per Elena Grech, capo rappresentanza della Commissione europea in Italia: “il NextGenerationEU è un programma rivoluzionario, lanciato dall’Unione europea con l’obiettivo di rilanciare l’economia europea e sostenere la transizione verde e digitale. Ringrazio davvero Imma, Lucia e Federico, per la loro energia, la loro positività e il loro aiuto fondamentale per far vedere a tutti i benefici dei fondi europei. Le loro storie mi hanno colpito profondamente e dimostrano quanto l’Europa possa fare la differenza”.

La campagna

La campagna mette in evidenza come i fondi del NextGenerationEU stiano costruendo un futuro migliore per l’Italia, attraverso investimenti mirati e progetti concreti, volti a migliorare la vita dei cittadini e delle comunità. Con un focus su innovazione, formazione e inclusione, l’Unione europea si conferma protagonista di un cambiamento positivo per tutti. La campagna, al via dal 14 gennaio per tre settimane, è pensata per far arrivare le storie dei cittadini beneficiari al più ampio pubblico possibile nei territori di appartenenza. Strade e piazze di Roma, Napoli e Bologna ospiteranno visual con le loro storie, mentre quotidiani nazionali e locali, piattaforme digitali e social daranno spazio ai protagonisti della campagna. Con l’hashtag ufficiale #NextGenerationEU, articoli e video sui protagonisti e tramite una pagina web i cittadini potranno interagire e scoprire di più sui progetti finanziati in Italia.