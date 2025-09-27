Netanyahu: non mi fermo. Show all’Onu con le mappe. Ma l’aula si svuota subito

"E adesso, signori e signore, voglio fare una cosa che non ho mai fatto prima. Voglio parlare da questa sala direttamente ai nostri ostaggi, mediante altoparlanti", così, di fronte all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, in quel momento semideserta perché molte delegazioni si sono alzate fischiando prima che iniziasse a parlare, Benjamin Netanyahu ha sfoderato ieri dalla manica un singolare espediente. In precedenza aveva ordinato alle forze armate di disseminare potenti altoparlanti in prossimità di agglomerati urbani della Striscia affinché le sue parole da New York riecheggiassero entro le zone di guerra.

Rivolgendosi poi ai 20 ostaggi ritenuti ancora vivi, Netanyahu ha proseguito: "Oh, nostri coraggiosi eroi. Qui è il primo ministro che vi parla. Non vi abbiamo dimenticato nemmeno per un minuto. Non ci daremo pace finché non vi avremo riportati a casa". Intanto l’intelligence di Israele aveva provveduto a infiltrare i telefonini nella Striscia, affinché il discorso di Netanyahu fosse rilanciato, tradotto in arabo, direttamente ai gazawi. "Deponete le armi – ha proseguito il premier. – Liberate gli ostaggi subito. Se lo farete, vivrete. Altrimenti, vi daremo la caccia".

Nel suo intervento all’Onu Netanyahu ha anche mostrato la mappa della ’maledizione’ (l’Iran) e dei cartelloni con alcuni provocatori quiz sulla storia recente: "Chi ha ucciso americani ed europei a sangue freddo? A. Al Qaeda; B. Hamas; C. Hezbollah; D. Iran; E. Tutte le risposte precedenti. La risposta esatta è E", ha esclamato. Il premier israeliano – che ha affermato che "il lavoro a Gaza verrà portato a termine" e che aveva un QrCode sulla giacca che rimandava alle atrocità compiute da Hamas il 7 ottobre – ha anche recriminato duramente contro i dirigenti dei Paesi occidentali che nei giorni scorsi hanno riconosciuto lo Stato di Palestina. "La vostra terribile decisione non avrà altro effetto che incoraggiare il terrorismo contro ebrei e contro persone innocenti in tutto il mondo", ha esclamato. "Israele resta contrario alla creazione di uno Stato palestinese. Non intendiamo commettere un suicidio nazionale – ha assicurato, diretto ai leader occidentali – solo perché non avete il coraggio di far fronte a media ostili e a folle antisemite. Molti leader che ci condannano, in privato mi ringraziano".

Il tono di Netanyahu potrebbe cambiare tuttavia lunedì quando sarà ricevuto da Trump per discutere un piano in 21 punti per la fine della guerra a Gaza entro la fine del 2025 che il presidente ha elaborato con i dirigenti di numerosi leader arabi. Prevede una tregua permanente, un ritiro graduale di Israele dalla Striscia e l’ingresso di una forza militare araba. La ricostruzione della Striscia sarebbe affidata ad una amministrazione in cui verrebbe coinvolta, in seguito, l’Autorità nazionale palestinese. Due consiglieri di Trump, Witkoff e Kushner, ne hanno parlato ieri a lungo con Netanyahu.