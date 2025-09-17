Nelle Marche il derby d’Italia

Fosse lo sport più amato dagli italiani, diremmo che al mercoledì da leoni manca soltanto l’inno della Champions League. Perché ecco, se è vero che il 28 e 29 settembre nelle Marche assurte a Ohio d’Italia si gioca il primo tempo della partita delle regionali d’autunno, chi va al riposo in vantaggio ha già messo in cassa metà del risultato, o almeno così spera. Dicesi abbrivio, effetto trascinamento per i mutevoli umori dell’elettorato degli incerti, o vantaggio tattico, nella politica come nel calcio. Lo sa bene il centrodestra di governo, che nella (fu) regione rosso-democristiana strappata cinque anni fa al centrosinistra spinge a tambur battente ormai da settimane il bis del meloniano Francesco Acquaroli, governatore uscente di Fratelli d’Italia, forse l’unico (ri)candidato nello spezzatino delle regionali sul quale la triplice Meloni-Tajani-Salvini s’è saldata senza l’ombra di turbolenze. Lo sa altrettanto bene il centrosinistra, che sull’onda pesarese dell’eurodem Matteo Ricci col campo quasi largo (senza Azione di Calenda) sogna la remuntada dopo cinque anni di purgatorio sui banchi dell’opposizione in Consiglio regionale.

Ecco perché tutte le strade portano nelle Marche, almeno oggi, in un mercoledì da leoni nel quale i vertici del governo (e della maggioranza) e quelli del primo partito dell’opposizione, il Pd, scendono in campo nel derby delle piazze Ancona-Pesaro, prologo della sfida che sarà, con tanto di arbitro (costituzionale) – il presidente Sergio Mattarella – a incrociare la coincidenza della volata elettorale poco lontano, da Fabriano, dove presenzierà insieme alla premier alle celebrazioni per il centenario della nascita di Francesco Merloni, imprenditore illuminato, politico, ministro, uno dei padri nobili di questa terra.

Gli schieramenti, dicevamo, a meno di cento chilometri l’uno dall’altro. Ad Ancona con Acquaroli ci sarà la triplice di governo – Giorgia Meloni, i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini – con Maurizio Lupi (Noi Moderati) e Antonio De Poli (Udc), a sigillare in piazza Roma l’alleanza che ha sorretto i cinque anni del "modello Marche", laboratorio politico ante litteram. Ore 18. E pare quasi un dejà vù del 2022 (23 agosto), quando qui, e sempre in piazza Roma, la leader di FdI aprì la fortunata campagna elettorale per le elezioni politiche da underdog con il destino di "sfondare il tetto di cristallo". Chiamateli pure corsi e ricorsi, o solo coincidenze.

Ancona chiama, Pesaro risponde. Dall’ultima roccaforte rossa nella regione che ha cambiato colore, appena mezzora dopo lo stato maggiore del Pd – la segretaria Elly Schlein e il presidente Stefano Bonaccini – suonerà la carica in piazzale della Libertà per Ricci (ex sindaco della città) e il centrosinistra a caccia di riscossa. "Fino alla vittoria" contro "Tutti in piazza per Acquaroli presidente".

Le Marche crocevia della politica. E per spiegarlo basta l’esegesi (fuor di propaganda) di Beppe Sala, sindaco di Milano: "Mi pare siano l’unica regione veramente in discussione, la prima al voto, e saranno comunque un segnale importante. Il centrodestra dovrebbe vincere certamente in Veneto, probabilmente anche in Calabria, e il centrosinistra nelle altre regioni (Toscana, Puglia, Campania, ndr)". Ecco, sullo sfondo della kermesse di Ancona nella maggioranza resta aperto il dossier delle candidature, in primis l’eredità di Zaia in Veneto. "Dopo il raduno di Pontida (domenica, ndr) contiamo di chiudere bene", promette Salvini. Oggi tutti insieme sul palco delle Marche, in attesa del vertice risolutore.