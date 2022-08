Elezioni Sicilia 2022, Musumeci al centrodestra: "Cercatevi un candidato"

Palermo, 10 agosto 2022 - Nello Musumeci si sfila dalle prossime elezioni regionali in Sicilia . Il governatore uscente con un post su Facebook ha annunciato che non sarà lui il candidato del centrodestra per la tornata elettorale del 25 settembre: "Basta con questo interminabile mercato nero dei nomi - ha scritto il governatore uscente -. Cercatevi un candidato che risponda alle vostre esigenze. Mi rendo conto di essere un presidente scomodo. Ringrazio di vero cuore Giorgia Meloni e Ignazio La Russa per il convinto e tenace sostegno datomi. Torno a fare il militante". La Russa ha ringraziato Musumeci: "Un grande ringraziamento a Nello Musumeci per la signorilità e lo spirito di coalizione con i quali ha risposto a un ingiustificato ostruzionismo nei suoi confronti".

Dopo le dimissioni dello scorso 4 agosto, Nello Musumeci si chiama fuori dalle prossime regionali siciliane. Quando mancano appena 4 giorni per depositare i simboli per le elezioni del 25 settembre, in Sicilia le due maggiori coalizioni devono ancora sciogliere i nodi fondamentali. Le parole di Musumeci hanno di fatto battuto sul tempo sul tempo il coordinatore di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè , che di fronte alle resistenze di Fratelli d'Italia a cedere il candidato a Palazzo d'Orleans nonostante la convergenza della Lega sulle posizioni forziste, negli stessi minuti diffondeva una nuova nota: "Legittimo che Fratelli d'Italia, di fronte a una candidatura sostenuta dalle altre forze della coalizione di centrodestra, possa riflettere e discuterne, anche al proprio interno - le parole di Miccichè -. Attendiamo fiduciosi che maturino certi convincimenti, anche perché l'alternativa sarebbe solo la rottura dell'unità del centrodestra".

A questo punto la strada per Stefania Prestigiacomo , scelta da Miccichè per la corsa a Palazzo d'Orleans con la benedizione di Silvio Berlusconi , sembra spianata. Dai quattro nomi originariamente in campo, infatti, la rosa dei papabili si è ristretta a due: la deputata siracusana di Forza Italia e il magistrato Massimo Russo che piace agli autonomisti di Raffaele Lombardo, con la prima comunque in netto vantaggio. Resta da capire l'atteggiamento di Fratelli d'Italia dopo il passo indietro di Musumeci.