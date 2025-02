E’ il giorno di Santanchè alla Camera, oggi il voto di sfiducia. Lei: “No all’ergastolo mediatico”

Roma, 25 febbraio 2025 – E’ il giorno di Daniela Santanchè alla Camera. Nel pomeriggio è in calendario il voto dell’Aula sulla mozione di sfiducia presentata contro la ministra del Turismo dopo il rinvio a giudizio nel caso Visibilia. In mattinata all’ordine del giorno c’era un’altra mozione di sfiducia, stavolta contro il ministro della Giustizia Carlo Nordio, contestato da tutte le opposizioni (tranne Azione) per il rimpatrio del carceriere libico Almasri. Su Nordio però era in programma solo la discussione generale mentre il voto sulla sfiducia si terrà nei prossimi giorni. La maggioranza ha replicato lo stesso schema della discussione generale sulla Santanchè: nessun intervento, neanche quello del diretto interessato. "Risponderò – ha detto oggi Nordio ai cronisti uscendo da Montecitorio – . Ho una missione in Argentina e quando torno risponderò". L’emiciclo era semideserto.

Il voto in Aula su Santanchè

Daniela Santanchè, rinviata a giudizio con l’accusa di falso in bilancio nell’inchiesta sulla sua ex società Visibilia e indagata per truffa all’Inps, affronta la sua terza sfiducia. L’ultima mozione è stata avanzata dal Movimento 5 Stelle, a cui si sono uniti Pd, AVS e Italia Viva (Azione non ha firmato ma voterà a favore).

"Daniela Santanchè rimane a fare la ministra – incalza Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra – è attaccata alla poltrona con il bostik, nonostante i numerosi scandali e il rinvio a giudizio. Non lo dico solo io, ma anche autorevoli esponenti della destra. C'è da domandarsi la ragione per cui la premier continua a tenerla come ministra. Forse ci sono questioni che vanno oltre la politica? Su questo Giorgia Meloni ci dovrebbe dire qualcosa".

La replica della ministra

“Essere competenti non è una colpa”, ha replicato Santanchè a chi l’accusa di conflitto di interesse. “Non mi sento sola, ringrazio i colleghi che sono qua al mio fianco”. “Chi mi accusato di aver le mani sporchi di sangue dimostra di avere una grettezza enorme – incalza ancora la ministra -. In quest’Aula c’è chi è stato condannato, ingiustamente, per incidenti mortali a Torino”. Il riferimento è a Chiara Appendino del Movimento 5 Stelle. Santanchè riconduce questa mozione alla pressione mediatica. Ma, dice, “il Parlamento non deve diventare Corte di giustizia. L’ergastolo mediatico è una condanna che rimarrà per tutta la vita”. La ministra ha evocato il principio di presunzione di innocenza elencando casi di politici e amministratori di centrosinistra processati e poi assolti.

Incognita assenze in maggioranza

Santanchè sarà difesa presumibilmente da il deputato Andrea Pellicini per Fratelli d’Italia, Ingrid Bisa per la Lega. Tajani ha confermato oggi il sostegno di Forza Italia. Per gli azzurri dovrebbe parlare Enrico Costa. Occhio al numero dei presenti a Montecitorio: la maggioranza potrebbe manifestare incrinature nelle poltrone vuote. "C'è chi potrebbe inviare un segnale non venendo in Aula", ipotizza infatti qualcuno nel centrodestra. Il voto è palese con chiamata è nominale, da qui l'appello alla compattezza.

La discussione su Nordio

La maggioranza si tira fuori dalla discussione su Nordio. Nelle chat delle opposizioni circolavano stamani le foto dell'emiciclo deserto nella parte del centrodestra. Dai banchi della minoranza c'è chi ha fatto anche un conto dei presenti in aula: 10 di Fdi, 1 di Forza Italia e nessuno della Lega. Nell'elenco degli iscritti a parlare in discussione generale non c'è nessun rappresentante della maggioranza."Lei ha infranto la legge, ministro, ma chi l'ha obbligata a farlo e che scuse ha addotto?" – incalza subito la capogruppo di Avs alla Camera Luana Zanella chiedendo le dimissioni del Guardasigilli. Il ministro Carlo Nordio "non ha osservato la Costituzione, non ha osservato la legge e in Aula ha rivendicato orgogliosamente il mancato rispetto di quella legge", sottolinea il parlamentare del M5s Federico Cafiero De Raho. Nordio “ha palesato al Parlamento di non essere all'altezza, perché all'oltraggio di aver riportato in patria con un volo di statop un criminale internazionale ha aggiunto l'oltraggio nei confronti della Corte penale internazionale", aggiunge Braga”, la posizione del Pd espressa da Chiara Braga. Roberto Giachetti spiega che la ragione del sostegno di Italia Viva alla mozione di sfiducia è “tutta politica e non giudiziaria: il suo operato è un fallimento totale". A Nordio Giachetti imputa non solo le “contraddizioni sul caso Almasri”, ma anche “le ambiguità sul caso Paragon”, e soprattutto la “disumana incapacità dimostrata nella gestione delle carceri”.

Caso Almasri, nuovi atti dalla procura al Tribunale dei Ministri

Intanto la Procura di Roma ha inviato al Tribunale dei Ministri, la denuncia presentata il 3 febbraio scorso da Lam Magok Biel Ruei cittadino sudanese vittima e testimone delle torture del generale libico Osama Almasri, in cui si accusa la premier Meloni e i ministri Nordio e Piantedosi. L'invio degli atti avviene nel fascicolo già trasmesso con la denuncia presentata dall'avvocato Luigi Li Gotti, in cui si ipotizzano oltre al favoreggiamento anche peculato e omissioni di atti d'ufficio. Il Tribunale dei Ministri ha già proceduto ad una richiesta di esibizione di atti presso il ministero della Giustizia e Viminale.