Roma, 5 giugno 2019 - Arrendersi. A tutto. La rivoluzione mancata a 5 stelle ora si chiama resistenza. Quella, cioè, di resistere il più possibile al governo, anche a costo di rinnegare se stessi.

Nel Movimento sta crescendo fortemente la paura del voto. E più che la giravolta di Luigi Di Maio, che ha sposato totalmente l’agenda della Lega, spacciandola per elenco di priorità grilline, a fare la spia di questo ‘sentiment’ che serpeggia per le file parlamentari stellate, è stata la resa sulle autonomie. In campagna elettorale, solo pochi giorni fa dopotutto, il Movimento si era venduto all’elettorato, su questo tema, come "unico argine alla Lega contro lo Spacca- Italia" del Carroccio. E adesso, eccoli: hanno ingoiato anche questo cedimento pur di stare al governo, in Parlamento e non andare verso il voto anticipato. Che per i grillini, visti gli ultimi numeri, sarebbe una specie di ecatombe.

La classe dirigente stellata, cresciuta in due legislature, sarebbe spazzata via dalla regola del divieto del doppio mandato, che Di Maio ha più volte sostenuto di voler mantenere. E – in più – se niente dovesse cambiare nel panorama elettorale da qui a pochi mesi, per il M5s si aprirebbe anche il baratro del dimezzamento degli scanni parlamentari, da 333 complessivi tra Camera e Senato di oggi a poco meno della metà, se il dato del 17%, raccolto nelle urne europee restasse tale o giù di lì.

La resistenza, dunque, val bene qualsiasi abiura. "Le autonomie a noi vanno bene", ha infatti annunciato il capogruppo stellato alla Camera, Francesco D’Uva. E poi Paola Taverna, vicepresidente del Senato: "Flat tax? Autonomie? Io sono convinta che gli elettori abbiano espresso consenso a queste battaglie della Lega. Quindi accettiamo questi temi e mettiamo il Carroccio alla prova". E questa è anche la linea che di Di Maio. Che ora vede in Roberto Fico un ‘nemico’ da cui guardarsi e – soprattutto – isolare. Per resistere, ovviamente.

Per il Movimento, dunque, le urne anticipate sarebbero un doppio trauma. A partire dal ‘boomerang’ del divieto del doppio mandato che qualcuno, in caso di elezioni non a scadenza naturale, potrebbe cercare di superare sostenendo che la legislatura in fondo si è interrotta a metà e che dunque non è possibile considerarlo un intero mandato, consentendo così anche ai ‘vecchi’ la ricandidatura. ‘Vecchi’ che, dato il numero, potrebbero anche saturare tutti i posti disponibili per i 5 Stelle nel prossimo Parlamento, sempre che il dato europeo non venga smentito. Sono infatti 83 i grillini eletti al secondo mandato, 56 i deputati e 27 i senatori. Tutti nomi di primo piano, molti al governo, come lo stesso Di Maio, oppure come il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, il viceministro per l’Economia Laura Castelli, Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Esteri, il Presidente della Camera Roberto Fico, il ministro senza Portafoglio Riccardo Fraccaro, la ministra della Salute Giulia Grillo, e poi Carla Ruocco, Giulia Sarti, Carlo Sibilia, sottosegretario agli Interni. Stessa musica a Palazzo Madama, dove dovrebbero ‘lasciare’ il sottosegretario Vito Crimi, Elena Fattori, Michele Giarrusso, Elio Lannutti, la ministra per il Sud Barbara Lezzi, Paola Nugnes, la vicepresidente del Senato Paola Taverna e il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli.

Tutti a casa, in caso di elezioni anticipate. Per questo, al netto delle faide interne, nel M5s la voglia di restare al governo è enorme. "Non è che puoi prendere 11 milioni di voti e poi rinunciare a governare dicendo ai tuoi elettori ‘Scusate, ma noi dobbiamo ritrovare la nostra dimensione’, sennò la prossima volta ci asfaltano", sosteneva, polemico, anche Giuseppe Buompane, vicepresidente grillino della commissione Bilancio. E anche per questo, forse, la resa dei conti interna al M5s non ci sarà. "Non conviene a nessuno", si sostiene nelle fila grilline, ma se mai dovesse accadere qualcosa di tanto grave da portare allo scontro finale, allora per Di Maio i dubbi sarebbero pochi: meglio il governo che l’unità del M5s. Quanto a Fico, su di lui la strategia sarà questa: "Cacciarlo? Non serve. Finirà per mettersi fuori da solo". Sipario. Sulla rivoluzione.