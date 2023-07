L’Occidente ritrovi l’identità. Valori e storia contro il declino

Roma, 1 luglio 2023 – Il mondo occidentale sta cambiando rapidamente e le società che lo popolano si stanno profondamente evolvendo: antichi schemi di rappresentazione della realtà si stanno modificando, nuove ideologie stanno aggredendo da ogni parte le fondamenta della cultura occidentale e delle sue democrazie, plessi valoriali una volta ritenuti indistruttibili si stanno disgregando sotto il peso di nuovi costumi, di nuove visioni antropologiche, di culture improntate alla tolleranza più che all’identità, alla morale individuale più che all’etica collettiva. Il risultato è una sorta di irrefrenabile decadenza.

E’ questa la premessa da cui prende avvio questo interessantissimo volume scritto a quattro mani da monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’evangelizzazione, e Ferdinando Adornato, ex deputato e fondatore di “liberal”.

La sfida che gli autori si pongono è quella di indagare cosa ci ha portati fin qui e quali prospettive si aprono per affrontare questioni importanti che riguardano il nostro presente e il nostro futuro.

Nel corso di quattro dialoghi, ricchi di ricostruzioni storiche e di stimolanti riflessioni, il punto di vista del teologo e del liberale, pur partendo da ambiti disciplinari diversi, finiscono per incontrarsi su un punto: la consapevolezza che teologia e filosofia hanno fin dall'inizio contribuito insieme a plasmare il concetto di libertà e il pensiero occidentale così come li intendiamo.

Se infatti il rapporto fra teologia e filosofia viene impostato alla luce della separazione moderna della ragione dalla fede, allora l’unico modo per rimontare la deriva in cui stiamo cadendo e uscirne è rivendicarne la radice comune, cercando di impedire che il relativismo etico prenda il sopravvento.

Da qui le questioni in campo sono innumerevoli e si intrecciano a temi di stretta attualità.

Le principali derivano da quattro errori di valutazione: il primo, l’aver creduto che dopo la caduta del Muro di Berlino i benefici del neoliberismo e della collaborazione internazionale ci avrebbero evitato nuove tensioni e conflitti; il secondo, l’aver pensato che la globalizzazione avrebbe in qualche modo avvicinato le autocrazie all’Occidente; il terzo, l’aver immaginato che l’avvento dell’era digitale ci avrebbe garantito più libertà; il quarto, l’aver ritenuto che lo stato di salute di una democrazia fosse direttamente proporzionale all’estensione dei diritti individuali.

In realtà, la transizione che si è aperta nel 1989 ci ha progressivamente posto nuove sfide imponendoci di tornare a fare i conti con la nostra fragilità: dall’attacco di Al-Qaeda alle Torri gemelle fino all’invasione russa dell’Ucraina che ha riportato la guerra nel cuore dell’Europa mettendo fine al concetto di Occidente fino ad allora dominante.

All’inizio del nuovo millennio gli Usa hanno rinunciato per gradi alla loro egemonia mondiale, prima in modo quasi furtivo con Obama poi in modo brutale con Trump che ha apertamente minato tutte le istituzioni create dai suoi predecessori per dare consistenza all’Occidente (a cominciare dalla Nato). “America first” non è stato solo un suo slogan ma l’espressione di un sentiment nazionale americano che, in misura diversa, hanno condiviso repubblicani e democratici e che ci ha restituito un Occidente più piccolo, con meno alleati e con scarsa affidabilità.

Contemporaneamente la struttura ideologica del mondo in due campi opposti, capitalismo e socialismo, è andata perdendo qualsiasi significato a vantaggio di players regionali intenzionati a rievocare i grandi imperi del passato: la Russia di Putin lo zarismo, la Turchia di Erdogan l’impero ottomano, la Cina di Xi Jinping le dinastie imperiali.

Oggi l’ordine internazionale è inevitabilmente oggetto di polarizzazione e frammentazione senza possibilità di un ritorno al sistema guidato dagli Usa. India, Cina, Brasile e altre potenze emergenti sono nuovi soggetti sovrani della storia mondiale e l’Occidente dovrebbe fare pace con l’idea di essere uno dei tanti poli in un mondo multipolare.

In questo scenario, l’Europa disorientata e divisa non riesce più a rivendicare la propria storia e la propria identità. Gli Stati nazionali del nostro continente rischiano di assistere alle trasformazioni mondiali senza riuscire a battere un colpo.

Ma – come diceva Einaudi già nel 1954 - “la necessità di unificare l’Europa è evidente. Gli Stati esistenti sono polvere senza sostanza. Nessuno di essi è in grado di sopportare il costo di una difesa autonoma. Solo l’unione può farli durare. Il problema non è fra l’indipendenza e l’unione. E’ fra l’esistere uniti e lo scomparire”.

Ecco perché il tema vero siamo noi, prima ancora degli altri. Dobbiamo recuperare il senso della nostra identità e di un cammino condiviso anche coi Paesi dell’Africa e dell’Asia che, se non altro per questioni demografiche, saranno i colossi del domani.

Oggi appare dunque ancora più grave l’errore, compiuto nel 2001, di non aver incluso i riferimenti all'eredità giudaico-cristiana nel preambolo del Trattato costituzionale dell’Unione Europea: allora, in nome di un astratto laicismo, si sono prese le distanze non solo da una religione, ma dall'insieme di valori che hanno generato le nostre democrazie.

Affermare la propria identità significa porre le premesse per una equilibrata accoglienza, come appare inevitabile nei tempi di oggi, basti pensare agli squilibri demografici che abbiamo. La rimozione non è una soluzione così come non lo è usare l’identità come una clava per respingere i nuovi occidentali. Entrambe le strade sono, a mio avviso, sbagliate.

Le nostre democrazie sono diventate più fragili. Insidiate all’esterno dalle dittature e all’interno dai nuovi populismi e dai sovranismi di chi subisce il fascino dell’uomo forte che non intende uniformarsi alle regole democratiche. Oltretutto – e gli autori lo mettono bene in evidenza - non necessariamente le autocrazie oggi assumono la veste di un tradizionale Stato totalitario.

Lo dimostra il fatto che alcune tendenze autocratiche si sono fatte largo anche in Paesi con democrazie consolidate provando ad eroderle dall’interno, utilizzando spesso metodi coercitivi o nuovi strumenti di propaganda. Basti pensare all’assalto di Capitol Hill del gennaio 2021. Insomma, abbiamo un nemico spesso subdolo e invisibile in casa, oltre che ai nostri confini, e dobbiamo attrezzarci culturalmente per resistere e sconfiggerlo. Per questo, è necessario un impegno collettivo che coinvolga cittadini, leader politici, organizzazioni della società civile.

L’attuale scontro tra autocrazie e democrazie rappresenta un punto di rottura geopolitico significativo e il risultato di questa competizione avrà conseguenze importanti per il futuro delle relazioni internazionali e della stabilità globale.

La chiave per difenderci è sempre la stessa: tornare alla politica. Perché non è stato ancora inventato un meccanismo diverso dalla politica capace di governare la vita delle persone e delle nazioni. Tutte le scorciatoie tese a delegittimarla hanno avuto solo il risultato di indebolirla e di renderla soggetta a poteri esterni e forti. In tal senso, giustamente Mons. Fisichella non manca di citare l’appello lanciato da Giovanni Paolo II nella sua storica visita al Parlamento quando richiamò tutti noi parlamentari “a una cooperazione solidale e generosa all'edificazione del bene comune”.

La rivoluzione tecnologica e la trasformazione digitale, l'intelligenza artificiale, l'automazione e le nuove forme di comunicazione hanno sì aperto nuovi spazi di espressione e partecipazione, ma hanno anche sollevato questioni complesse riguardanti la privacy, la manipolazione dell'informazione, la diffusione dell'odio online. Senza dimenticare una tendenza sempre più spiccata alla demonizzazione della competenza e alla delegittimazione del merito che se, in un primo momento, ha condotto - come sottolinea bene Adornato - l’influencer Chiara Ferragni a prendere il posto che un tempo era di Norberto Bobbio, in un secondo momento, ha portato all’esaltazione di teorie antiscientifiche contro i vaccini per cui l’opinione dell’agitatore di piazza senza diploma è uguale al parere dello scienziato di Oxford.

L’evoluzione tecnologica è diventata via via il fondamento della nostra vita quotidiana, della società e paradossalmente della stessa democrazia.

Abbiamo appaltato quasi tutto a sovrastrutture eteree. Ci sentiamo più liberi e invincibili ma siamo più precari che mai.

E’ una dimensione nuova e virtuale capace però di distorcere la realtà e l’oggettività come mai prima, facendo proliferare incontrollabili post-verità, senza alcuna verifica della validità o veridicità degli argomenti evocati.

Questa trasformazione va guidata in modo etico, predisponendo strumenti formativi in grado di governare nuovi fenomeni e garantendo che la tecnologia sia al servizio dell'umanità e che non ne minacci la dignità.

Perché la libertà senza regole che ci assicura l’universo digitale va necessariamente normata dal momento che ogni società ha bisogno di regole e prescrizioni, insomma di un’etica pubblica in grado di promuovere sempre il bene comune.

Diversamente il risultato sarà inevitabilmente la scomparsa della centralità della persona (intesa come relazione) a favore della centralità dell’individuo (inteso come riferimento esclusivo a se stessi). Ma l’individualismo pone in forte crisi il senso di partecipazione a una comunità. Ed è così che il secolarismo sempre più spinto dell’Occidente – evidenzia Fisichella - ha finito per emarginare Dio. Ma emarginare Dio equivale cristianamente a emarginare l’uomo favorendo la sua perdita di identità e appartenenza.

Nella società liquida in cui ormai viviamo, le ideologie e le convinzioni possono essere adottate, abbandonate o modificate con facilità. E - come giustamente gli autori evidenziano - anche la tradizionale distinzione tra conservatori e progressisti diventa più sfumata e complessa. D’altronde a sostenere a spada tratta ogni sorta di diritto individuale, sembrano schierate realtà politiche che si richiamano al progressismo perseguendo quella sorta di “liberismo etico” elaborato negli anni ’70 che proponeva la liberazione da ogni vincolo sociale. Non c’è dubbio, tuttavia, che sostenere ad esempio, la maternità surrogata significhi favorire una pratica che mette profondamente in discussione il concetto di autonomia e dignità delle donne che, quasi sempre, appartengono ai ceti poveri e vivono nei Paesi in via di sviluppo.

A tal proposito mi ritrovo in pieno nella sentenza della Corte Costituzionale del nostro Paese che definisce come questa pratica “offenda in modo intollerabile la dignità della donna e mini nel profondo le relazioni umane”.

E questo avviene non solo da noi, ma a livello globale. A tal proposito Mons Fisichella ricorda il contenuto etico delle leggi approvate nell’ultimo decennio in Gran Bretagna proprio dai conservatori.

Per questo, mi sembra di poter dire che questo dialogo è un contributo molto importante di riflessione per la politica e per tutti noi. Motivo serio di gratitudine per entrambi gli autori.