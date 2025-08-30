Mollicone (Fratelli d’Italia): “Il cinema deve essere libero. Delega al governo per la riforma”

Roma, 31 agosto 2025 – Onorevole Federico Mollicone (FdI), presidente della Commissione Cultura della Camera, la manovra si avvicina e si parla già di “riforma del cinema”. Quali saranno le principali modifiche al settore inserite nella prossima legge di Bilancio?

Federico Mollicone

“Insieme al ministro Giuli e al sottosegretario Borgonzoni, continueremo la nostra azione di supporto al settore. Dopo aver già reso più trasparente il meccanismo del Tax Credit, come Fratelli d’Italia, depositeremo alla Camera una legge di delega al governo volta a rendere l’impianto normativo di riferimento del cinema e dell’audiovisivo maggiormente efficace, flessibile e sincronico rispetto le reali dinamiche del comparto. I punti qualificanti del progetto di riforma, che non riguarda il Tax Credit ma tutto il sistema cinema, puntano a una governance rafforzata – con un incremento del personale – a misure e incentivi più efficaci a beneficio degli operatori, in particolar modo per le sale cinematografiche, e ad azioni di semplificazione amministrativa. Valorizzeremo le linee d’intervento sull’identità nazionale, renderemo più diretto il confronto con le categorie e ci sarà la certezza dei tempi di erogazione grazie al rafforzamento della struttura amministrativa”.

A giugno sono state apportate delle correzioni sul Tax Credit. La norma ora è definitiva o subirà altre modifiche?

“Le modifiche che abbiamo introdotto, insieme all’esecutivo, mirano ad accogliere le proposte avanzate dalle categorie e a tutelare gli operatori, sminando il terreno da illeciti e truffe. Vogliamo istituire una figura specifica, il “Tax Credit manager”, che segua con la direzione generale Cinema le corrette procedure per l’intero iter della produzione dell’opera che ha fatto richiesta dei benefici. Secondo i dati del Mic, la quota maggiore degli investimenti pubblici nazionali è data dal Tax Credit: nel 2024 i crediti di imposta per la sola produzione valgono 247 milioni di euro (+20% sul 2023). Il Tax Credit produzione richiesto ammonta invece a 2 milioni di euro circa”.

Sul Tax Credit come rispondete alle critiche delle piccole e medie imprese che parlano di “favore verso produzioni ad alto budget e proprietà straniere”?

“Il settore è in crescita. Le opere cinematografiche di lungometraggio che hanno completato la procedura di classificazione nel 2024 sono 400, +59% rispetto al 2020. Secondo i dati Anica e Apa, gli investimenti in produzione cinematografica in Italia sono aumentati del 53% e gli investimenti internazionali sono aumentati del 950% rispetto al 2019. Il sostegno pubblico al settore cinematografico italiano è cresciuto in modo esponenziale, passando dai circa 250 milioni di euro del 2016 alla dotazione per il 2024 di 696 milioni. Un valore confermato anche per il 2025”.

Nel frattempo proseguono i dibattiti a Venezia. La sigla V4P – Venice for Palestine – ha chiesto che la Mostra non si limiti a essere “una vetrina vuota ma torni a essere spazio di confronto”. Che cosa pensa della mobilitazione degli artisti sul tema?

“È inaccettabile che sia stato chiesto all’organizzazione di mettere al bando degli artisti. Sono d’accordo con Carlo Verdone, che è stato messo in mezzo, come ha detto lui stesso, nell’appello: gli attori non sono tribunali dell’inquisizione. Il cinema deve essere un linguaggio di libertà”.

In risposta è nato il comitato Venice for Israel che ha chiesto un “confronto che non si pieghi al linguaggio dell’odio”. Le rassegne culturali hanno il ruolo di essere spazio per un dibattito?

“Lo abbiamo visto anche sul caso di Woody Allen tra Russia e Ucraina... Penso che sia sempre positivo il confronto e il dialogo civile, anche su temi che esulano l’aspetto prettamente artistico. Un altro discorso sono gli steccati ideologici, la falsa propaganda a senso unico e i boicottaggi. Il presidente Buttafuoco sta svolgendo, da questo punto di vista, un lavoro essenziale, mettendo al centro della programmazione della Biennale il dialogo e il pluralismo delle posizioni. A lui va il nostro plauso per questa edizione scintillante”.

Meloni a Rimini ha detto mercoledì che quella israeliana è “una reazione andata oltre il principio di proporzionalità. Vanno fermati gli attacchi e l’espansione dei coloni”. È questa la posizione del governo su Gaza?

“Sulla crisi umanitaria assolutamente sì. L’Italia è il primo Paese occidentale per l’evacuazione e il trasferimento in ospedali specializzati di pazienti provenienti dalla Striscia. Allo stesso tempo, tuttavia, non dobbiamo dimenticare il 7 ottobre e che Hamas è un’organizzazione terroristica, come ribadito anche dalla Lega Araba e dal primo ministro palestinese, Mohammad Mustafa. Come ribadito dalla presidente Meloni, continueremo a sostenere con forza la soluzione dei due popoli e due Stati”.