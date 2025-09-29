“Leader straordinaria”. Narendra Modi firma la prefazione dell’autobiografia di Meloni

Roma, 29 settembre 2025 – "Un racconto stimolante di una straordinaria leader politica contemporanea e di una patriota”. Sono le parole più che lusinghiere con cui il premier indiano Narendra Modi accompagna l’edizione indiana (Rupa Publications) di 'Io sono Giorgia’, il libro-autobiografia della presidente del consiglio Meloni, di cui Modi ha firmato la prefazione. Non è un unicum ma quasi. Modi finora aveva firmato solo altre due prefazioni: nel 2014, per un libro dedicato ad Anandiben Patel, che prese il suo posto come chief minister del Gujarat - prima donna a guidare lo Stato - e nel 2017 per l'autobiografia di Hema Malini, storica star di Bollywood poi entrata in politica.

Nel testo in apertura del volume che sta per uscire nelle librerie indiane, Modi sottolinea la vicinanza tra il suo Paese e l’Italia, fondata ''su istinti civilizzatori condivisi, come la difesa del patrimonio, la forza della comunità e la celebrazione della femminilità come forza guida'”.

In chiusura Modi definisce il libro di Meloni non solo un'autobiografia ma la sua “ Mann Ki Baat'”, cioè le sue “idee del cuore'”. L'espressione è il titolo del programma radiofonico mensile che dal 2014 lo vede rivolgersi in prima persona agli indiani, diventato nel tempo un marchio politico e comunicativo del premier.

Il rapporto tra i leader è al centro di un'attenzione particolare da quando, il 1 dicembre 2023, Meloni ha pubblicato un selfie scattato alla Cop28 di Dubai insieme al premier indiano. L'hashtag #Melodi da quel momento ha generato centinaia di milioni di visualizzazioni su X, Instagram, TikTok e Facebook, e torna virale ogni volta che i due si incontrano.

"Le parole del Primo Ministro Narendra Modi mi toccano e mi onorano nel profondo – è il commento di Meloni – Sono sentimenti che ricambio sinceramente, con tutto il cuore, e che testimoniano quanto sia forte il legame tra le nostre Nazioni".

Quella di Modi non è l’unica prefazione dell’edizione indiana del libro di Meloni, ‘I Am Giorgia - My Roots, My Principles’. La seconda è firmata da Donald Trump jr, figlio del presidente Usa.

"Pochissime persone nella politica odierna possono onestamente affermare che la loro elezione abbia segnato l'inizio di un cambiamento radicale nella loro nazione – scrive l’erede del tycoon –. Tra queste, Giorgia Meloni. che ha apportato un cambiamento duraturo nella politica italiana, proprio come mio padre qui in America''. Trump jr. insiste anche sull'aspetto umano della premier: dalle radici in un quartiere operaio romano all'ascesa come leader di Fratelli d'Italia, fino alla guida del governo italiano. “Ciò che rende la sua storia ancora più potente è che molto prima di guidare l'Italia, Meloni era semplicemente una giovane donna della classe operaia con un profondo amore e una visione per la sua nazione. Ha sfidato l'élite globalista, ha difeso il suo Paese e ha portato al suo incarico un coraggio e una chiarezza che la maggior parte dei cosiddetti 'leader' potevano solo sognare”.